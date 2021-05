Gröhling vyčlení na letné školy vyše 400-tisíc eur, do programu sa môžu zapojiť aj stredoškoláci

aktualizované 7. mája, 12:48

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na „letné školy“, ktoré majú pomôcť upevniť poznatky a pripraviť žiakov na nasledujúci rok, vyčlení 422 500 eur. Informoval o tom na tlačovej konferencii šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS).

Letné školy, ktoré budú pre školy aj žiakov dobrovoľné, by sa mali konať od 9. do 27. augusta. Do programu sa budú môcť zapojiť tento rok aj stredné odborné školy. Podotkol, že minulý rok sa do programu zapojilo 244 škôl.

Vyššia odmena

Gröhling priblížil, že školy môžu žiadať o preplatenie každého týždňa letnej školy. Doplnil, že odmena by mala byť vyššia ako minulý rok. Finančný príspevok môže škola použiť na zaplatenie ľudí, ktorí sa budú žiakom venovať, nákup učebných pomôcok a tiež na stravu a dopravu pre žiakov. Suma sa bude odvíjať od počtu žiakov v škole, maximálna suma pre najväčšie školy bude 8 000 eur.

Budú stanovené dva moduly, krátky a dlhý týždeň. Ministerstvo pošle 600 eur za krátky týždeň, ktorý predstavuje päť hodín denne od pondelka do piatka. Za dlhý týždeň, v ktorom sa bude vyučovať šesť až osem hodín denne od pondelka do piatka, rezort zaplatí tisíc eur.

Pre prax bude krátky cyklus na stredných odborných škôl trvať dva týždne s dotáciou tisíc eur a dlhší cyklus bude trvať tri týždne s dotáciou 1 500 eur.

Pomôcť môže aj neziskový sektor

Letné školy môže zriaďovateľ zorganizovať aj v spolupráci s neziskovým sektorom či komunitnými centrami. Bližšie informácie, ako aj text výzvy poskytne ministerstvo na svojom webe budúci týždeň.

„Verím, že sa zapojí čo najviac škôl a takouto formou pomôžeme nielen deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj deťom slobodných rodičov, rodičov pracujúcich v nemocniciach a inej kritickej infraštruktúre, deťom samoživiteľov, ale aj deťom, ktoré si jednoducho chcú zopakovať učivo a pripraviť sa na nový školský rok,“ povedal Gröhling.