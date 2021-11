Gröhling vysvetľuje, prečo by mali školy ostať cez lockdown otvorené

V triedach sa stretáva stále rovnaká skupina, ktorá sa dá ľahko izolovať. Za posledný týždeň na školách evidovali 1,6 percenta pozitívnych žiakov.

Argumentoval šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) vo svojom statuse na sociálnej sieti v súvislosti s témou školstvo a lockdown.

Gröhling poukázal, že okrem škôl bude možné chodiť aj do práce, pričom pracujúcich je štyrikrát viac ako žiakov. Sú navyše starší a rizikovejší. Podľa neho ide o násobne väčšiu mobilitu, no považuje pochopiteľné, prečo je práca umožnená.

Systém preventívnej karantény funguje

Gröhling priblížil, že každý týždeň zbierajú dáta zo škôl. Ide o balík údajov zo zhruba šesťtisíc škôl a subjektov. Za posledný týždeň evidujú 1,6 percenta pozitívnych žiakov, čo potvrdili aj údaje Ministerstva zdravotníctva SR a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

„Prečo je to 1,6 percenta a nie viac? Je to hlavne preto, že máme systém preventívnej karantény pre triedy. Ak je jeden žiak pozitívny, celá trieda ide preventívne do karantény. Tak sa koronavírus šíri menej, než ak by išiel do karantény iba pozitívny žiak alebo jeho spolusediaci,“ vysvetlil.

Zároveň uviedol, že tento týždeň sa prezenčne učí viac ako 82 percent žiakov.

V školách sa stretávajú tie isté skupiny

Minister tiež podotkol, že v školách ide o fixnú skupinu ľudí.

„V triede sa stretáva vždy tá istá skupina, ktorú vieme ľahko izolovať, ak sa tam objaví pozitívny človek. Toto neplatí pre obchod, reštauráciu, nákupné centrum či iné zariadenie. Ak sa pozitívny človek objaví v reštaurácii, je prakticky nemožné izolovať ľudí, s ktorými prišiel do kontaktu,“ objasnil.

V závere uviedol, že NCZI minulý týždeň evidovalo najviac nakazených v skupinách nad 35 rokov a najmenej v skupine pod deväť rokov. Doplnil, že práve starší ľudia najčastejšie končia v nemocnici a na pľúcnej ventilácii, pritom takmer 83 percent z nich je neočkovaných.

Títo starší ľudia by sa mali podľa neho očkovať, aby sa toto nedialo. Myslí si, že na ich rozhodnutie neočkovať sa by nemali doplácať žiaci svojim vzdelaním.

Vyše 80 percent žiakov sa učí prezenčne

Prezenčne sa v súčasnosti v školách vzdeláva 82,7 percenta žiakov a 17,3 percenta sa učí dištančne. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Minulý týždeň sa urobilo takmer 380-tisíc antigénových samotestov. S aktívnym ochorením potvrdeným PCR testom evidujú na školách 3,3 percenta zamestnancov a 1,6 percenta žiakov. Údaje ministerstvu školstva poskytlo 89,3 percenta škôl.

Vo veku 12 do 17 rokov bolo zaočkovaných prvou dávkou 27,3 percenta a druhou dávkou 24 percent žiakov.