Gröhlingovo ministerstvo chce nový zákon o vysokých školách predstaviť na jeseň

Nový zákon o vysokých školách chce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) predstaviť na jeseň tohto roka a poslanci by o ňom mali hlasovať na jar budúceho roka. Nový zákon je potrebný aj podľa rektorov vysokých škôl.

Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) o tom vo štvrtok diskutoval s rektormi na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie. Agentúru SITA o tom informovalo tlačové oddelenie ministerstva.

Podpora rozdelenia škôl

Konkrétne opatrenia predstaví rezort po letných prázdninách, no zmeny by mali napríklad podporiť rozdelenie škôl na výskumné a také, ktoré sa zameriavajú na rozvoj profesijných bakalárov. Tiež by sa mali týkať aj spôsobu financovania vysokých škôl.

„Vysoké školy potrebujú priestor na to, aby robili rozvoj, aby išli do nových odborov, do nových študijných programov, aby poskytli spoločnosti to, čo aktuálne potrebuje, nielen to, čo ľudia chcú alebo čo chcú vysoké školy,“ zdôraznil prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil.

„V kritériách financovania škôl by mohla byť jedným z tých prvkov aj uplatniteľnosť absolventov a ich pripravenosť na trh práce alebo na ďalší život,“ uviedol Gröhling.

Akreditácia beží po novom

Minister tiež upozornil na rozbehnutý proces akreditácie vysokých škôl podľa nových pravidiel, ktorý bude pokračovať zverejnením podrobnejších postupov, kritérií a ukazovateľov hodnotenia škôl a tiež na opatrenia proti plagiátorstvu a akademickým podvodom.

Ministerstvo školstva začiatkom týždňa poslalo rezortu spravodlivosti aj Slovenskej rektorskej konferencii prvý návrh zákona o odoberaní titulov.

Ďalším z opatrení, na ktorých už rezort školstva pracuje, je zdokonaľovanie systému kontroly záverečných prác.

Pribudne päť miliónov textov

Do databázy 20 miliónov textov, s ktorými softvér porovnáva práce študentov aj pedagógov postupne pribudne ďalších päť miliónov textov a aj vďaka spolupráci s vysokými školami by mal byť rýchlejší a presnejší aj systém vyhodnocovania zhody.

„Verím, že do budúcna zvýšime kvalitu a postavenie slovenských vysokých škôl a vyšleme signál mladým ľuďom, že na Slovensku sú kvalitné vysoké školy a budeme to prostredie vytvárať tak, aby nemuseli cestovať do zahraničia,“ uviedol Gröhling po stretnutí s viac ako 20 rektormi vysokých škôl a univerzít s tým, že pri zvyšovaní kvality nechce rozlišovať medzi súkromnými, štátnymi a verejnými školami.