Gröhlingovo ministerstvo získalo z plánu obnovy 800 miliónov eur, zmeny nastanú aj v učive

Z plánu obnovy získalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 800 miliónov eur. Ako priblížil odbor komunikácie ministerstva, peniaze pôjdu na digitálne technológie, kvalitnejšie učebnice, reformu obsahu vzdelávania, lepšie vzdelávanie učiteľov aj dobudovanie materských škôl.

Šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS) podotkol, že ide o konkrétne reformy, ktoré sú finančne kryté a ktoré pomôžu zaviesť potrebné zmeny v školstve. Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý je zverejnený na stránke Slov-lex.sk, je v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 22. marca.

Na digitalizáciu školstva má ísť 180 miliónov eur. Táto suma by mohla pokryť vybavenie učební počítačmi a tabletmi, ktoré by si mohli žiaci a učitelia požičať domov. Školám by sa malo zaistiť aj kvalitné internetové pripojenie a vyškolenie personálu a žiakov na prácu s digitálnymi technológiami.

Zmenami prejde aj forma výučby

Ďalších 110 miliónov eur je vyčlenených na rozšírenie a dobudovanie kapacít materských škôl. Zhruba polovica sumy je určená na rozšírenie existujúcich budov a zvyšok na vybudovanie nových materských škôl.

Odbor komunikácie uviedol, že zmenami má prejsť aj učivo, spôsoby a formy vzdelávania na školách. „Do výučby sa má zakomponovať vo väčšej miere rozvoj kritického myslenia, digitálnych zručností, finančnej či environmentálnej gramotnosti. Školy dostanú flexibilitu pri výučbe a zavádzaní nových predmetov,“ objasnil.

Pomáhať by s tým mali skúsení riaditelia a učitelia z praxe v každom regióne. S týmito zmenami je spojená aj podpora vzniku nových a kvalitných učebníc. Pre otvorený trh s učebnicami sa z plánu obnovy vyčlenilo 41 miliónov eur.

Podporia vzdelávanie učiteľov

Na viaceré zmeny je naviazané aj vzdelávanie učiteľov, na ktoré je určených takmer 50 miliónov eur. Zlepšiť sa má aj spolupráca s pedagogickými fakultami. Štúdium na nich by sa malo viac prepojiť s praxou.

Pre existujúcich učiteľov sa plánuje zaviesť príspevok na vzdelávanie a kurzy budú môcť absolvovať aj u neštátnych poskytovateľov. Po novom by sa vzdelávanie malo zamerať najmä na prepájanie poznatkov, rozvoj prierezových gramotností, prácu so žiakmi so špeciálnymi potrebami či rozvoj digitálnych zručností.