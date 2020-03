Harmonogram štúdia na Univerzite Komenského sa upraví, Števček adresoval dekanom výzvu

Dekani Univerzity Komenského (UK) v Bratislave by mali upraviť harmonogram štúdia s dôrazom na končiacich študentov. Vo svojom vyhlásení zverejnenom na oficiálnej stránke univerzity to uviedol rektor UK Marek Števček spolu s prorektormi pre vzdelávanie a vedu.

Treba využiť dištančnú metódu

Dekani by mali svoje návrhy predložiť do 25. marca. Podľa vedenia univerzity by mohli zmeniť harmonogramy odovzdávania záverečných prác aj štátnych záverečných skúšok.

Hlavným cieľom v tejto chvíli podľa nich je, aby všetky predmety, ktoré sa dajú ukončiť dištančnou formou, ukončili podľa pôvodného plánu. O návrhoch jednotlivých fakúlt budú informovať.

„Dekanky a dekani môžu v prípade potreby umožniť presun predmetov do ďalších semestrov štúdia a prehodnotiť aj prerekvizity na absolvovanie príslušných predmetov,“ približujú rektor a prorektori vo svojom stanovisku.

Števček zároveň vyzval dekanov, aby aj v prípade potreby skúšok umožnili absolvovať maximálny počet predmetov dištančnou metódou. Taktiež, aby upravili podmienky na získanie hodnotenia za jednotlivé predmety v súlade s akreditáciou. Pri doktorandskom štúdiu by mali povoliť zmeny individuálnych plánov štúdia.

Zatvorili vysokoškolské internáty

Univerzita svoju prezenčnú výučbu a sprievodné programy prerušila pre šíriaci sa koronavírus 9. marca. Urobila tak ešte pred vyhlásením mimoriadnej situácie a nariadením o uzatvorení všetkých vzdelávacích inštitúcií.

Rektori UK a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa rozhodli 11. marca úplne uzatvoriť svoje vysokoškolské internáty. Slovenskí študenti mali zo svojich izieb odísť do 13. marca. Na internátoch tak mali ostať iba zahraniční študenti.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní.

Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami, pričom sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne. Počet infikovaných ľudí na nový koronavírus na Slovensku stúpol na 105.