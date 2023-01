Horeckého ministerstvo spustilo formulár pre školy na preplatenie nedoplatkov za energie, peniaze chcú poslať v plnej výške

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) spustilo formulár pre školy v prenesenom výkone, čiže školy, ktoré sú financované priamo zo štátneho rozpočtu. Ide o základné a stredné školy, a tiež o špeciálne školy, aj súčasti týchto škôl. Formulár je potrebný na preplatenie nedoplatkov za energie z minulého roka.

Údaje o školách

Rezort chce prostredníctvom neho vyzbierať údaje o škole, zriaďovateľovi, spotrebe i celkových nákladoch za minulý rok. Ide o prvý krok pomoci s cenami energií pre školy. V druhom kroku chce ministerstvo školám pomôcť s tohtoročnými zvýšenými nákladmi. Po zbere údajov a ich spracovaní si MŠVVaŠ chce prostriedky vypýtať od ministerstva financií a obratom ich zaslať školám. Informovalo o tom v tlačovej správe.

„Zber údajov za nedoplatky za rok 2022 bude spustený na dostatočne dlhú dobu, uvedomujúc si individuálne termíny odosielania ročného zúčtovania dodávateľmi energií konkrétnym subjektom,“ vysvetlil minister školstva Ján Horecký. Za účelom overenia údajov bude potrebné vyplniť identifikačný údaj odberného miesta elektrickej energie, čiže EIC kód.

Identifikačné údaje

Rovnako bude potrebné zadať aj identifikačný údaj odberného miesta zemného plynu, teda POD kód. Vo formulári budú školy musieť uviesť číslo faktúry a tiež zadať súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov. Formulár je dostupný napríklad na stránke energie.iedu.sk.

V druhom kroku pomoci zameranom na zvýšené náklady na energie v roku 2023 bude zber údajov vyhodnocovaný na mesačnej báze. Tento formulár plánuje rezort školstva spustiť začiatkom februára.

Finančná pomoc

„Tento zber údajov bude zameraný na to, aby sme dokázali doručiť finančnú pomoc všetkým týmto školám zo štátneho rozpočtu v plnej miere,“ uviedol šéf rezortu školstva. Školy v prenesenom výkone by mali dostať ako prostriedky predstavujúce nárast cien nad 99 eur za MWh v prípade zemného plynu a 199 eur za MWh v prípade elektriny, tak aj rozdiel medzi cenami do týchto súm oproti roku 2022.

Základné umelecké školy, jazykové školy či školské zariadenia, ktoré nie sú súčasťou škôl, by mali byť riešené cez schému štátnej pomoci rezortu hospodárstva. Ministerstvo školstva tiež informovalo, že informácie k financovaniu prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií a k pomoci s riešením nedoplatkov za rok 2022 môže verejnosť nájsť v špeciálnej záložke na webe rezortu https://www.minedu.sk/energie/.