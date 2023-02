Horeckého ministerstvo vymazalo zo zákona definíciu segregácie, ktorá je podmienkou pre plán obnovy, tvrdí Gröhling

Súčasné vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhodilo z novely školského zákona definíciu segregácie, ktorá je jednou z podmienok plánu obnovy. Upozorňuje na to bývalý minister školstva a podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling. Ministerstvo segregáciu za čias jeho vedenia zadefinovalo v návrhu zákona. Definícia je tiež potrebná na to, aby sa segregácia postupne začala riešiť právne.

Generačná chudoba

„Súčasné vedenie ministerstva školstva ju ale zo zákona vyhodilo. Bez ohľadu na to, že sa to dotkne osudov desiatok tisíc detí. Bez ohľadu na to, že osud detí v kruhu generačnej chudoby je aj v rukách rezortu školstva. Bez ohľadu na to, že je to podmienka plánu obnovy. Bez ohľadu na to, že Slovensku za to hrozí zastavenie eurofondov,“ uviedol v tlačovej správe. Podľa bývalého šéfa rezortu školstva vedenie ministerstva zrejme netrápia ani osudy detí, ani finančné prostriedky, o ktoré Slovensko príde. Považuje to za smutnú ukážku toho, ako tu dnes veci fungujú.

„Len preto, že ministerstvu školstva sa nechce špiniť si ruky nepríjemnou témou,“ dodal Gröhling.

Prípady cielenej segregácie detí sa objavovali ešte donedávna. Slovenská republika z tohto dôvodu od roku 2015 čelí kárnemu konaniu zo strany Európskej komisie a mala tento stav napraviť.

„Nie je to politicky populárna téma. Nezískava politické body ani hlasy vo voľbách. Jej riešenie je neskutočne dlhé. Dlhšie než iné zmeny v školstve. Ale je to mimoriadne naliehavé a dôležité. Pretože vzdelanie a podpora detí zo znevýhodneného prostredia je jedna z mála vecí, ktoré ich dokážu dostať zo začarovaného kruhu generačnej chudoby,“ vysvetľuje Gröhling.

Diagnostické štandardy

Vyskytovali sa prípady, keď deti z osád chodievali do inej budovy, než ostatné deti, prípadne do školy vchádzali iným vchodom. Rovnako sa podľa neho stávalo, že budova bola rozdelená na dve časti, pričom v jednej sa vzdelávali v špeciálnych triedach deti z rómskej minority a v druhej ostatní žiaci, a vôbec sa navzájom nestýkali.

Gröhling tiež poukázal na to, že rezort školstva neschválil diagnostické štandardy pripravené za čias jeho vedenia. Tie mali predísť chybnej diagnostike detí, no ich neschválenie vytvorilo priestor pre jej pokračovanie. Vedenie ministerstva tiež podľa neho vypustilo zo zákona systém automatického prideľovania asistentov, školských psychológov a odborníkov, ktorý navrhovali, keď bol vo vedení ministerstva.

Pripomenul, že na ministerstve pod jeho vedením zaviedli viacero opatrení v tejto oblasti, napríklad doučovanie a letné školy či zvýšenie počtu asistentov, školských psychológov a odborníkov o tisíc. Rovnako v spolupráci so školami vytvorili manuál desegregácie, ktorý prinášal príklady dobrej praxe, a tiež do materských škôl priniesli pomocných vychovávateľov.