Hygienici prerušili výučbu v ďalších školách, nariadili karanténu a testovanie na koronavírus

V Bratislavskom kraji je z dôvodu protiepidemiologických opatrení prerušená prevádzka v ôsmich školách a škôlkach. Vyplýva to z údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave.

Uzatvorili niekoľko tried

Počas utorka do zoznamu pribudla Súkromná stredná športová škola M. C. Sklodowskej, Súkromná materská škola Kozia, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej a Súkromné gymnázium Česká.

V Súkromnej strednej športovej škole M. C. Sklodowskej je z dôvodu karantény uzatvorená do 12. septembra jedna trieda. Súkromná materská škola Kozia má RÚVZ v Bratislave nariadené karanténne opatrenia v celom zariadení do 14. septembra.

V Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej na Gorazdovej ulici nariadil RÚVZ karanténne opatrenia iba u žiakov prvého ročníka do 12. septembra. V Súkromnom gymnáziu Česká je z dôvodu karantény do 12. septembra uzatvorená jedna trieda.

Domáca izolácia žiakov

Súkromnej základnej škole Kysucká v Senci nariadil RÚVZ prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu do 12. septembra v jednej triede.

Do 12. septembra je z dôvodu karantény uzatvorená aj Materská škola Partizánska v Modre. Do 13. septembra zostane zatvorená aj Materská škola Haburská a do 16. septembra Súkromná materská škola Zadunajská v Bratislave.

„Karanténne opatrenia spočívajú v domácej izolácii žiakov, pedagogického a ostatného personálu, nariadený je odber biologického materiálu na zistenie prítomnosti nového koronavírusu,“ vysvetľuje hovorkyňa RÚVZ Katarína Nosáľová.