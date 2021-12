Infikovať sa môžu tisíce študentov, Aliancia stredoškolákov zatváranie škôl hygienikmi schvaľuje

Aliancia stredoškolákov súhlasí s tým, aby školy zatvárali hygienici na regionálnej úrovni. Na stredajšom tlačovom brífingu to uviedol prezident Aliancie stredoškolákov Kristián Krivda. Ak by sa ponechali školy ešte dva a pol týždňa otvorené, nakazí sa podľa nich minimálne 26-tisíc žiakov.

Pri svojich úvahách študenti vychádzajú z údajov, ktoré predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) v relácii Rádia Express Braňo Závodský naživo. Od ministra školstva teraz očakávajú, že prehodnotí svoje dáta, ktoré má, a na základe nich rozhodol, čo je najlepšie pre študentov stredných škôl.

Dobrovoľné dištančné vzdelávanie

Krivda poukázal na to, že podľa odborníkov je v súčasnej situácii vhodné uzavrieť školy do vianočných prázdnin. Priblížil, že u nich v triede sa väčšina vzdeláva prezenčne, no na škole sú triedy, ktoré sa dobrovoľne rozhodli uplatniť výnimku pre obavu z nákazy a vzdelávajú sa dištančne, pričom škola im nie je povinná toto zabezpečiť.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) do stredy 1. decembra uzavreli stredné školy a druhý stupeň základných škôl v okresoch Trnava, Piešťany, Banská Bystrica, Brezno, Rimavská Sobota, Senica, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Lučenec, Vranov nad Topľou a Rožňava.

Zatváranie škôl umožnil Mikas

Od štvrtka 2. decembra budú uzatvorené stredné školy a druhý stupeň základných škôl aj v okrese Galanta a Čadca.

Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková v tlačovej správe 26. novembra informovala, že hlavný hygienik SR Ján Mikas vyzval všetkých 36 RÚVZ, aby v prípade alarmujúcej situácie v regióne uzatvárali školy. RÚVZ majú pri plošnom zatváraní škôl vo svojich územných obvodoch jeho plnú podporu.