Internáty sú v dezolátnom stave a pôsobia demotivačne, SaS má v pláne zatraktívnenie štúdia

Aby bolo možné skvalitniť študijné podmienky počas samotnej výučby, ako aj mimo nej, je potrebné investovať nielen do vybavenia škôl, ale aj do internátov, ktoré sú často v dezolátnom stave a pôsobia demotivačne pre záujemcov o štúdium. Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita (SaS) vo svojom pláne obnovy v časti Rozvoj vybavenia vysokých škôl podmienený výsledkami.

Prefinancovanie investícií do vybavenia škôl, ako aj do internátov patriacim jednotlivým školám, má byť podľa SaS podmienené zlepšovaním merateľných výsledkov za príslušné školy, ako napríklad nezamestnanosť absolventov (respektíve študentov žijúcich na internátoch), alebo ich platy po ukončení školy, aby sa maximalizovala návratnosť investície. Náklady odhadujú na 452 miliónov eur.

Liberáli pripomínajú, že podľa rôznych medzinárodných rebríčkov slovenské vysoké školy dlhodobo zaostávajú za školami ostatných krajín V4. Dlhodobo sa ako najlepšie umiestňujú Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave, ani jedna z nich však vo väčšine rebríčkov nepatrí medzi 500 najlepších na svete.

„Aby sme začali dobiehať kvalitu vysokoškolského vzdelávania v ostatných krajinách je nevyhnutné zatraktívniť štúdium pre samotných žiakov. Nielen preto, aby im boli poskytované vedomosti podľa najnovších poznatkov, ale aj aby sa spomalil odchod tých najlepších do zahraničia, a naopak, aby tí najlepší k nám začali prichádzať a následne tu ostali,“ píšu v pláne obnovy.