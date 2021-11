Kam smeruje Európa? Bez predstáv mládeže nemôžeme určiť ani budúcnosť Slovenska

Bez predstáv a požiadaviek súčasnej mladej generácie nie je možné určiť budúcnosť Európy a Slovenska v nej.

Počas diskusie so žiakmi Základnej školy Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici to povedal štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS). V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).

Iná alternatíva neexistuje

Štátny tajomník poukázal na to, že už 17 rokov je Európska únia (EÚ) životným priestorom Slovenska nielen politicky a ekonomicky, ale aj spoločensky a kultúrne.

„Iná zmysluplná alternatíva pre nás v tejto chvíli neexistuje a každý, kto tvrdí opak, vedome zavádza. Navyše, ak sa nám na fungovaní EÚ niečo nepáči, práve teraz máme možnosť rozhodnúť, akým smerom sa má náš spoločný domov v najbližších rokoch uberať,“ vyhlásil.

Klus študentom pripomenul, že členstvo Slovenska v EÚ prináša nielen stabilitu, bezpečnosť a prosperitu, ale aj možnosť cestovať a študovať v rámci EÚ. Diskusie so žiakmi a študentami o tom, ako by mala vyzerať Európa v budúcnosti, sú súčasťou iniciatívy rezortu diplomacie s názvom „Back to School – Späť do školy“.

Názory mladých sú dôležité

Sú súčasťou Konferencie o budúcnosti Európy na Slovensku. „V rámci Konferencie o budúcnosti Európy je kľúčové zapojenie občanov EÚ, osobitne mladých ľudí, pretože aj oni majú právo rozhodovať o našej spoločnej budúcnosti,“ skonštatoval štátny tajomník s tým, že názory mladej generácie považuje za veľmi dôležité.

V rámci iniciatívy „Back to School – Späť do školy“ navštevujú slovenskí diplomati a diplomatky základné a stredné školy vo svojich domovských regiónoch.

Cieľom projektu verejnej diplomacie je diskutovať so žiakmi a študentmi o EÚ, mobilizovať ich záujem o dianie v nej a získavať od nich spätnú väzbu na to, ako vnímajú členstvo SR v EÚ a čo by na fungovaní Únie chceli prípadne zmeniť. Rezort diplomacie takto plánuje navštíviť v závislosti od vývoja epidemickej situácie viac ako 50 škôl po celom Slovensku.