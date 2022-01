Klus: Mladých ľudí je potrebné zapájať do medzinárodnej diskusie o budúcnosti Európy

Mladých ľudí je potrebné zapájať do medzinárodnej diskusie o budúcnosti Európy. A to napríklad aj besedami na školách. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) to povedal po stretnutí so slovinským štátnym tajomníkom rezortu diplomacie Gašperom Dovžanom, s ktorým v utorok 18. januára diskutoval so žiakmi bilingválneho gymnázia v Bratislave.

So študentmi prediskutovali rôzne témy

Obaja politici spolu so žiakmi diskutovali nielen o príležitostiach pre mladých ľudí v Európskej únii (EÚ), ale tiež o plynovode Nord Stream 2, či situácii na rusko-ukrajinskej hranici v kontexte napätia vo východnej Európe.

„Som rád, že môj partner z Ľubľany priblížil študentom aj nedávne slovinské predsedníctvo v Rade EÚ, ktorého úspešný priebeh je inšpiráciou pre Slovensko. Už o niekoľko mesiacov totiž prevezmeme predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4) aj Slavkovskom formáte (S3), a tak som avizoval, že v rámci takzvaných rozšírených formátov týchto stredoeurópskych platforiem sme pripravení aj na užšiu spoluprácu so Slovinskom,“ vyhlásil Klus.

Iniciatíva Back to School

Idea diskusií na školách vychádza z iniciatívy rezortu diplomacie SR s názvom Back to School (Späť do školy), ktorá je jednou z aktivít pokračujúcej Konferencie o budúcnosti Európy na Slovensku.

V rámci tohto projektu navštevujú diplomati a diplomatky z MZVEZ SR, prípadne ich hostia, základné a stredné školy po celom Slovensku s cieľom mobilizovať záujem mládeže o dianie v EÚ a získavať od nich spätnú väzbu na to, ako vnímajú členstvo SR v EÚ a čo by na fungovaní Únie chceli prípadne zmeniť.

Vyriešiť chcú aj problém s vakcínami

Politici prediskutovali nielen možnosti ďalšieho rozvoja bilaterálnej spolupráce, ale tiež horúce témy európskej a regionálnej politiky. Zhodli sa, že regionálna spolupráca zohráva významnú úlohu počas pandémie ochorenia COVID-19, a preto chcú naďalej úzko koordinovať svoje kroky vo viacerých oblastiach spoločného záujmu, ako aj pri hľadaní pozitívnych európskych riešení v rámci Únie.

„Jedným z aktuálnych príkladov sú problémy s uznávaním očkovacích preukazov, najmä keď boli jednotlivé dávky vakcíny podané v rôznych krajinách, a to z dôvodu nejednotnosti či premenlivosti pravidiel v štátoch EÚ. Preto sme sa dohodli, že už na budúci týždeň sa budeme v Bruseli počas prvého tohtoročného zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti (GAC) spoločne zasadzovať za urýchlené vyriešenie tohto problému,“ avizoval Klus.