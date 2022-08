Koľko stojí rodičov nástup prváka do školy? Medzi najdrahšie položky patrí každoročne aj taška

Súčasné zdražovanie zasahuje do všetkých oblastí finančného života a nevyhne sa ani nástupu do školy. Potvrdzuje to aj každoročné porovnanie Partners Group SK, podľa ktorého náklady na základnú výbavu prváka v tomto roku narástli o 13 %, teda približne o 24 eur. Pri nákupe školských pomôcok treba počítať so sumou cez 200 eur.

Najdrahšími položkami z nákupného zoznamu sú každoročne školská taška, prezuvky, tepláková súprava, kufrík na výtvarnú výchovu a úbor. „Pri týchto položkách odporúčam nákup v predstihu, najmä pre navyšovanie cien obchodníkmi s príchodom školského roka,“ radí odborník na osobné financie z Partners Group SK Lukáš Nemergut.

Pozor na akciové ponuky

Značnú úsporu prinesie porovnanie cien školských potrieb na internete alebo využitie inzertných portálov. Podľa odborníka však treba pri akciových ponukách spozornieť.

„Nemusia byť až také výhodné, navyše pri nich hrozí emocionálne nakupovanie, pri ktorom nakúpime v akcii aj tovar, ktorý nevyhnutne nepotrebujeme. Zároveň by som sa snažil vyhnúť ‚trendy‘ položkám, teda značkovým veciam a moderným detským motívom, ako sú superhrdinovia, či obľúbené animované postavičky, pri ktorých ceny rapídne narastajú a sú naozaj len sezónne,“ hovorí Nemergut.

Krúžky, výlety, stravovanie

Počas školského roka treba myslieť aj na ďalšie výdavky spojené s krúžkami, výletmi a inými aktivitami popri škole. Výbava na štart do školy je len začiatkom nákladov, prvý rok spolu s krúžkami, so školským klubom detí, stravovaním, školskými výletmi môže podľa odborníka vyjsť aj 600 eur.

Ide o orientačný odhad, keďže rozptyl nákladov je vysoký a je rozdiel, či krúžky poskytuje škola alebo sú externé, aký je počet výletov v roku, stravovacia jednotka v jedálni a zohľadniť treba aj región, v ktorom sa škola nachádza. Zaváži takisto, či školu spravuje obec alebo ide o súkromné zariadenie, v ktorom sa platí školné.