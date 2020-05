Koronavírus ohrozil aj stámiliónový projekt dvoch univerzít, v ohrození sú aj rekonštrukcie internátov

V dôsledku mimoriadnej situácie je ohrozený aj vedecký projekt, v ktorom mala Univerzita Komenského (UK) a Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave preinvestovať 111 miliónov eur. Pre vzniknutú situáciu spôsobenú šírením ochorenia Covid-19 tak musela UK prijať viacero opatrení na šetrenie finančných prostriedkov.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller. Dodala, že univerzita musela zrušiť aj dlho plánovanú verejnú súťaž na nový akademický informačný systém.

Drastický výpadok príjmov

Ohrozené sú najmä investičné zámery a rekonštrukcie budov a internátov. Univerzita ráta aj s výpadkom školného od zahraničných študentov, či s drastickým výpadkom príjmov z nájomného.

Miller vysvetlila, že dotačné príjmy zo štátneho rozpočtu pokrývajú približne 70 percent nákladov univerzity, zvyšok tvoria výnosy z podnikateľskej činnosti a z iných zdrojov.

„Veľká časť týchto zdrojov bude univerzite chýbať v dôsledku ekonomických dopadov spôsobených pandémiou. Už len uzatvorenie internátov predstavuje pre univerzitu výpadok rádovo v státisícoch eur,“ priblížila.

Poznamenala, že univerzita počíta aj s výpadkom školného od zahraničných študentov, či s drastickým výpadkom príjmov z podnikateľskej činnosti. Zatvorenie prevádzok sa prejavilo aj u nájomcov univerzity, ktorí tak nie sú schopní platiť dohodnuté nájomné.

Budovy boli v kritickom stave

Šetriace opatrenia sa najvýraznejšie dotknú rekonštrukcií univerzitných objektov, z ktorých viaceré boli dlhšiu dobu v kritickom stave. Na rekonštrukciu čakali napríklad internáty na Mlynoch či budova Pedagogickej fakulty UK na Šoltésovej ulici.

Pôvodný systém AiS2 používaný na univerzite od roku 2009 chcela UK nahradiť novým. Ten mal zlepšiť elektronizáciu komunikácie so študentmi a celkovo zjednodušiť podporné procesy.

„Aj napriek množstvu práce na príprave nového informačného systému si v situácii finančnej neistoty nemôžeme dovoliť záväzok v hodnote stoviek tisíc eur za nový informačný systém, keď nevieme, či budeme mať dosť zdrojov na pokrytie bazálneho chodu univerzity v druhom polroku tohto roka,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Znižovanie personálnych nákladov

Jedným z ďalších prijímaných šetriacich opatrení je znižovanie personálnych nákladov, a to ako na úrovni rektorátu, tak aj na fakultách a ďalších súčastiach univerzity. Situácia najviac zasiahla činnosť samostatne hospodáriacej súčasti UK – Centrum ďalšieho vzdelávania (CĎV UK).

To bolo primárne zamerané na internacionalizáciu univerzity, na napĺňanie jej sociálnych funkcií prostredníctvom vzdelávania seniorov a na celoživotné vzdelávanie. V dôsledku utlmenia týchto aktivít sa CĎV UK ocitlo v kritickej situácii.

Preto z dôvodu efektívnejšieho riadenia a hlavne značného zníženia prevádzkových nákladov prejde pod Rektorát UK. Centrum muselo ukončiť viacero pracovných pomerov.

Ohrozené je aj financovanie spoločného vedeckého projektu so STU nazvaného ACCORD, ktorý je zameraný na modernizáciu výskumnej infraštruktúry, rekonštrukciu budov a posilnenie vedeckých kapacít.

Univerzity čakajú ťažké časy

Obe univerzity mali počas štyroch rokov preinvestovať 111 miliónov eur, čo by bolo najviac v dejinách Slovenska v akademickom prostredí. Súčasný stav a prípadná realokácia finančných prostriedkov v rámci jednotlivých operačných programov môžu vážne ohroziť naplnenie očakávaných cieľov projektu.

„Financovanie univerzitného vzdelávania bolo napäté už pred krízou, no v súčasnosti sa musíme pripraviť na to, že nás čakajú naozaj ťažké časy. Ako rektor nesiem zodpovednosť za napĺňanie hlavného poslania univerzity. Musíme sa sústrediť na rozvíjanie našich vedeckých kapacít; napokon, krízu by Slovensko nezvládlo bez našich lekárov, farmaceutov, epidemiológov, virológov, psychológov, výskumníkov či ďalších expertov,“ dodal Števček.

Podotkol, že odloženie rozvojových projektov je v tejto chvíli jediným rozumným a nevyhnutným krokom. Konštatuje však, že očakávali opačný trend, a teda posilnenie financovania výskumných univerzít a vedeckých ustanovizní typu Slovenskej akadémie vied.

„Spoločnosť sa mohla presvedčiť, že práve vďaka kvalitnej slovenskej vede sme dokázali pandémiu zvládnuť. Opak je však pravdou – zaznamenávame negatívne trendy v podobe redukcie príjmov výskumných univerzít. Preto vyzývam, podporme vedu, ktorá nás drží nad vodou,“ uzavrel.