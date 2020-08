Koronavírus sa v Nemecku rozšíril po školách, v karanténe sú stovky žiakov i učiteľ

Necelé dva týždne po tom, ako v nemeckom hlavnom meste znovu otvorili školy, hlási najmenej 41 z nich prípady nákazy koronavírusom medzi študentami alebo učiteľmi. V piatok tieto údaje zverejnil denník Berliner Zeitung a agentúre The Associated Press ich potvrdili miestne školské úrady. V Berlíne je 825 škôl. Podľa novín sú v karanténe stovky študentov a tiež učiteľ. Zasiahnuté sú základné, stredné i odborné školy.

Znovuotvorenie škôl a s ním súvisiace riziko vzniku vírusových klasterov a následné rozšírenie nákazy do rodín a ďalej do spoločnosti bolo v Nemecku predmetom obáv a naďalej sa o tejto téme vášnivo diskutuje.

Študenti môžu byť bez rúšok len v triede

Vzdelávanie v Nemecku pritom nie je v rukách spolkovej vlády, ale je pod dohľadom jednotlivých spolkových krajín, takže sa naprieč krajinou líšia aj opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19, najmä čo sa týka nosenia rúšok. Zároveň sú tiež v niektorých štátoch ešte letné prázdniny, zatiaľ čo v niektorých sa už zhruba dva týždne vyučuje.

Berlín bol jedným z prvých miest v Nemecku, ktoré po prázdninách otvorili školy. Deti musia mať rúška na chodbách, počas prestávok a tiež, keď vchádzajú do triedy, no môžu si ich dať dole, keď sedia na svojom mieste a začne sa hodina. Podľa niektorých kritikov je to príliš uvoľnený prístup a študenti aj učitelia by mali mať rúška aj počas hodín.

Celoplošnému zatváraniu škôl sa chcú v Nemecku vyhnúť

Všeobecne však už v krajine nechcú znovu plošne zatvárať školy, ako tomu bolo v marci. Školám odporúčali, aby posielali do karantény len jednotlivých žiakov, prípadne triedy, kde hrozí šírenie nákazy. Spolková vláda tiež označila udržanie otvorených škôl za svoju hlavnú prioritu a je to pre ňu dôležitejšie ako návrat fanúšikov na štadióny alebo koncerty a iné hromadné podujatia.

V piatok v krajine zaregistrovali 1426 nových prípadov nákazy, pričom na vrchole epidémie koncom apríla pribúdalo v Nemecku okolo šesťtisíc nových pacientov denne. Celkovo dosiaľ potvrdili vyše 230-tisíc prípadov nákazy a ochoreniu COVID-19 podľahlo 9 260 ľudí, uvádza inštitút Roberta Kocha.