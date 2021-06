Košický kraj má prvú modelovú školskú farmu, stredoškoláci využívajú systém Agrokruh

V Košickom kraji vznikla prvá modelová školská farma využívajúca systém Agrokruh. Župa ju vytvorila na elokovanom pracovisku Strednej odbornej školy agrotechnických a gastronomických služieb v Príbeníku (okres Trebišov). Informovala o tom hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja Anna Terezková.

Prvá úroda

Na pozemkoch školy vyrástli štyri otočné ramená na elektrický pohon, ktoré obrábajú 12 polí v riadkoch v tvare špirály. Na farme už vidieť aj prvú úrodu, ktorú žiaci vysadili v jarných mesiacoch.

„Košický samosprávny kraj vytvoril prvú modelovú školskú farmu na pestovanie zeleniny na Slovensku, ktorá využíva systém Agrokruh. Ide o malú revolúciu v pestovaní zeleniny, pretože na rozdiel od tradičného poľnohospodárstva, Agrokruhy zabraňujú degradácii pôdy,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Projekt je realizovaný na župnej strednej škole, ktorá je zameraná na poľnohospodárske odvetvie.

„Prvé plodiny boli zasadené na jar, ak bude ustálené počasie, v tejto sezóne by sme mali vypestovať zeleninu o hmotnosti 12 ton. V budúcnosti rátame s tým, že tieto bio produkty poputujú do jedální župných zariadení, či už do škôl alebo zariadení sociálnych služieb,“ dodal Trnka.

Robotizované poľné pracovisko

Agrokruhy sú robotizovaným poľným pracoviskom, ktoré zbavuje pestovateľa fyzickej námahy spojenej s obrábaním pôdy. Na agrotechnický most sa pripevňuje rýľovací stroj, sejačka, hrobkovač, kyprič či ďalšie poľnohospodárske pomôcky, ktoré nespôsobujú eróziu pôdy tak, ako napríklad traktor či iné ťažké mechanizmy.

Vynálezcom systému je Ján Šlinský, ktorý má Agrokruhy vedené pod ochrannou známkou Úradu priemyselného vlastníctva SR.

„Hlavnou myšlienkou projektu je, aby boli najúrodnejšie kúsky pôdy obhospodarované čo najšetrnejšie. Agrokruhy to umožňujú, sú robotizované, no zároveň nepoškodzujú pôdu. Tento systém obrábania poľnohospodárskej pôdy môžeme na Slovensku vidieť na troch miestach, avšak iba v Pribeníku ide o prvú oficiálnu verziu funkčného prototypu,“ uviedol Šlinský.

Dodal, že podstata systému nespočíva iba v produkcii zeleniny, ale aj vo výučbe mladých poľnohospodárov, ktorí budú pokračovať v pestovaní kvalitných potravín doma a bez nadmerného zaťaženia prírody.

Tradičné druhy zeleniny

Okrem žiakov Strednej odbornej školy v Príbeníku sa na projekte podieľali aj študenti Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach, ktorí pomáhali s výrobou samotných Agrokruhov.

Počas prvej osevnej sezóny boli na školskej farme vysadené tradičné druhy zeleniny, ako hrášok, paprika či paradajky.

„Naši žiaci budú na tejto školskej farme pripravovať pôdu iba pomocou systému Agrokruh, siať a vysádzať sa tu budú bio semená a používať budeme iba ekologické prípravky. Počas nasledujúcich dvoch rokov budú na projekt dozerať odborní inšpektori, potom sa budeme uchádzať o získanie označenia pestovania zeleniny v originálnej bio kvalite. Verím, že tento prvý prototyp Agrokruhov na Slovensku zvýši záujem žiakov o štúdium tradičných poľnohospodárskych odborov,“ doplnila riaditeľka SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku Silvia Sakáčová.