Košický kraj využíva leto na rekonštrukciu stredných škôl, niektoré budú mať novú fasádu

Prázdne školy počas letných prázdnin využíva Košický samosprávny kraj (KSK) na rekonštrukcie priestorov stredných škôl. Na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach začali s budovaním spojovacej chodby, na výstavbu ktorej vyčlenila župa 330-tisíc eur. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Modernizácia učební či chodieb

„Postupne sa snažíme modernizovať župné stredné školy v rámci celého kraja, tento rok sme s nimi vo veľkom začali ešte na jar. Okrem obnovy fasád či výmeny okien sme sa pustili aj do vybudovania spojovacej chodby, ktorá budúcim zdravotníkom zlepší prechod medzi budovami. Vyučovanie prebieha v dvoch nezávislých budovách, medzi ktorými museli študenti doposiaľ prechádzať cez školský dvor. Do vynovených priestorov sa v septembri vrátia aj študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra, kde prebiehala modernizácia učební či chodieb, na ktorých pribudli nové oddychové zóny,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj pripravuje aj komplexnú rekonštrukciu fasády Gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach za 860-tisíc eur. Jednou z ďalších investičných akcií je aj rekonštrukcia častí objektov vrátane otvorenia školskej jedálne na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi. Stavbári tam počas leta demontovali omietky a rozvody, uskutočnili zemné výkopové práce a do konca augusta vymenia výplne otvorov s otvorením priestoru do átria školy. Ide o sanačné práce mokrých soklových murív a zateplenia obvodových plášťov. Kraj túto obnovu podporil sumou viac ako 152-tisíc eur. Oprava predchádza plánovanému projektu vodozádržných opatrení, na ktorý škola požiadala o nenávratný finančný príspevok Ministerstvo životného prostredia SR a KSK sa aj tento projekt zaviazal kofinancovať. Na škole by tak mohla pribudnúť tzv. zelená strecha, retenčné nádoby na zachytenie dažďovej vody, asfalt v objekte sa vymení za trávnatý povrch a pribudnú aj dažďové záhrady či jazierka.

Vymaľujú priestory internátu

Do vynovených priestorov sa v školskom roku 2021/2022 vrátia aj žiaci a zamestnanci Gymnázia v Sobranciach, Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach a Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach. Na všetkých troch školách župa realizuje rekonštrukciu fasády. Na oprave strechy sa počas leta pracuje na Strednej odbornej škole priemyselných technológií Košice – Šaca a študenti sa po prázdninách vrátia do vymaľovaných priestorov Školského internátu na Medickej ulici v Košiciach. Nové okná sú už na Gymnáziu Javorová v Spišskej Novej Vsi, kde ešte prebieha oprava podláh v budove školy.

Košický samosprávny kraj má po úspešnom verejnom obstarávaní v pláne vymeniť okná či opraviť elektroinštalácie napríklad na košických gymnáziách Opatovská 7 a Trebišovská 12, ako aj v budove Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici v Košiciach. S niektorými prácami opäť pomôže Sociálny podnik KSK.