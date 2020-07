Kreditové príplatky pre učiteľov sa rušiť nebudú, Gröhling by peniaze radšej rozdal riaditeľom škôl

Kreditové príplatky pre učiteľov by sa rušiť nemali, s dedičstvom minulého vedenia sa musí ministerstvo vysporiadať. Uviedol to pre agentúru SITA minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Podľa revízie výdavkov na vzdelávanie vládnych analytikov z októbra 2019 sa napriek snahe systému odmeňovania nedarí zohľadniť kvalitu pedagógov. Zrušenie kreditového príplatku by mohlo za tri roky ušetriť 15 miliónov eur. Peniaze mohli byť podľa analytikov následne využité na zvýšenie podielu netarifnej zložky mzdy učiteľov.

Gröhling pozerá do budúcnosti

Kreditové príplatky, ktoré odmeňujú učiteľov za absolvovanie kurzov, sú podľa Gröhlinga témou, ktorá rozdeľuje aj samotnú učiteľskú obec. Je totiž skupina učiteľov s kreditmi, ktoré by im mali ostať, a potom skupina, ktorá ich ešte len potrebuje získať.

Minister hovorí, že sa musia vysporiadať s tým, čo zdedili po predchádzajúcom vedení rezortu. Zároveň ale povedal, že si nemyslí, že by sa priznané kreditové príplatky mali rušiť. „Narušili by sme tým právny stav určený v minulosti. Skôr sa musíme pozerať do budúcna,” povedal Gröhling.

Na otázku agentúry SITA ako inak by ešte chceli motivovať učiteľov, aby sa vzdelávali, minister povedal, že celoplošným zvyšovaním platov aj zvlášť balíkom peňazí pre školy, ktorý by riaditelia rozdelili medzi pedagógov, ktorí splnia kritéria a budú prispievať k zvyšovaniu kvality škôl.

Učiteľ bez odmeny stratí motiváciu

Konkrétne kritériá by chcelo vypracovať ministerstvo. Gröhling verí, že aj riaditelia škôl budú k prerozdeľovaniu peňazí pristupovať zodpovedne a transparentne. „Pretože ak raz riaditeľ neodmení učiteľa, ktorý sa snaží a prispieva ku kvalite, druhýkrát sa ten učiteľ už snažiť nebude,” dodal.

Kreditový príplatok poslanci zmenili na príplatok za profesijný rozvoj v júni 2019. Podľa priebežnej implementačnej správy z daného roku však táto zmena do augusta 2026, dokedy má platiť prechodné ustanovenie zákona, nemení pôvodnú motiváciu k absolvovaniu vzdelávania a nemusí zaručiť zvýšenie kvality. Získanie príplatku je tak znova podmienené účasťou na vybraných typoch vzdelávania.

V roku 2017 kreditový príplatok poberalo 65 percent pedagogických zamestnancov, ročné náklady boli vyše 51 miliónov eur a v priemere tvoril kreditový príplatok približne 3,5 percenta priemernej mzdy pedagogických zamestnancov.