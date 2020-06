Kritériá na získanie titulu docenta či profesora by mali byť viazané na konkrétne miesto na vysokej škole, myslí si Renáta Hall

Ak by kritériá na získanie titulu docenta či profesora neboli centrálne dané, ale viazali by sa na konkrétne miesto na vysokej škole, bolo by to prospešnejšie.

Pre agentúru SITA to uviedla analytička pre oblasť vysokého školstva a vysokoškolskej vedy Renáta Hall, ktorá viedla iniciatívu To dá rozum, zameranú na slovenské školstvo.

Okrem vedeckovýskumnej činnosti musí totiž kandidát na docenta od získania titulu PhD. odučiť vysokou školou určený počet rokov (zväčša minimálne troch, pozn. SITA). Ak by sa chcel následne stať profesorom, musí od získania docentúry odučiť ďalšie roky.

Pedagogická činnosť

Hall rozumie tomu, že ide o vedecko-pedagogický titul, a preto je v tejto súvislosti predpoklad o pedagogickej praxi uchádzača na mieste. Dodáva však zároveň, že si nemyslí, že počet rokov pedagogickej činnosti veľa vypovie o samotnej kvalite a úrovni uchádzača.

Podľa nej tak ide o formálne kritérium. „Navyše, ak už niekto x rokov učil pred docentúrou, tak nechápem zmysel požiadavky ďalších rokov pred profesúrou,“ konštatovala.

Podmienky podľa pozície

Podmienky by podľa Hall mali zohľadňovať aj to, čo sa od daného profesora či docenta na danej pozícii prioritne vyžaduje, a to či už v rámci jeho vedeckej alebo pedagogickej činnosti.

Priblížila, že napríklad pri tej pedagogickej sú oveľa výpovednejšie ako roky práve kritéria. Jedným z nich by podľa nej mohla byť napríklad úspešnosť kandidátových študentov v zmysle ich ďalšieho uplatnenia po PhD., kvalita ich vedeckých výstupov, a tiež to, či vo všeobecnosti títo študenti napĺňajú výučbové ciele.

Potreby škôl

„Čiže, celkovo by som toto nechala na vysokú školu podľa potrieb na dané miesta profesora a docenta. Kvantitatívne indikátory by mali byť ruka v ruke vyhodnocované spolu s kvalitatívnymi,“ uviedla.

Aby sa kandidát mohol stať docentom, podmienkou je, aby mal ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, teda PhD., vypracoval habilitačnú prácu a úspešne absolvoval habilitačné konanie.

Kritéria k pripusteniu na konanie sa v detailoch líšia, avšak zhodujú sa v tom, aby mal kandidát pedagogickú prax a bol publikačne aktívny.