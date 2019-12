Lektorka slovenčiny vo Fínsku priblížila tamojšie školstvo, žiaci a učitelia sú rovnocenní

Fínske školstvo je výnimočné pre rovnocenný vzťah medzi žiakom a učiteľom. Pre agentúru SITA to povedala laureátka ocenenia Dobrej vôle Anna Kyppö, ktorá je lektorkou slovenského jazyka vo Fínsku. Ocenenia jej a ďalším dvom Slovákom odovzdal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák na slávnostnom podujatí v Palugyaovom paláci vo štvrtok 12. decembra.

Deti chodia do školy rady

Laureátka zdôraznila, že slovenské školstvo nepozná detailne, pretože v ňom nepôsobí, ale nemá pocit, že by bolo zlé. Zo Slovenska podľa nej pochádza veľa úspešných ľudí, ktorí sa presadili v zahraničí.

„Fínske školstvo je ale výnimočné v tom, že sú si žiaci s učiteľmi na základných školách rovní, vo Fínsku nie sú súkromné školy a každému žiakovi sa venuje rovnaká pozornosť,“ vysvetlila.

Podľa nej nerovný vzťah medzi žiakom a učiteľom nie je vecou len Slovenska, ale je to je problém v celej strednej Európe. „Vo Fínsku si žiaci a učitelia tykajú a majú taký kamarátsky vzťah a to napomáha osvojovaniu si učiva a deti chodia do školy nesmierne rady,“ hovorí.

Úspešní Slováci v zahraničí

Popisuje, že vždy chcela byť učiteľkou slovenského jazyka a do svojej rodnej krajiny sa rada vracia. Slovenčina sa vo Fínsku vyučuje už 40 rokov a narozdiel od niektorých iných jazykov nie je na ústupe.

Ocenenie Veľvyslanca Dobrej vôle udelil minister Lajčák po siedmykrát. Udeľuje sa pre úspešných Slovákov, ktorí dlhodobo pôsobia v zahraničí a robia v ňom Slovensku dobré meno.

Tento rok boli medzi ocenenými aj známy návrhár automobilov Jozef Kabáň, ktorý v minulosti šéfoval dizajnovým oddeleniam viacerých automobilových značiek a člen predsedníctva leteckej spoločnosti Air Baltic Martin Sedlacký.