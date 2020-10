Lepšia zaškolenosť detí, motivácia učiteľov a vznik špičkových univerzít. Reforma školstva potrebuje miliardy eur

Zlepšiť inklúziu a zaškolenosť detí, zvládnuť výzvy automatizácie či podporiť vznik špičkových univerzít, ktoré môžu konkurovať západnej Európe. To sú len niektoré oblasti, na ktoré sa chce vláda zamerať a vyčleniť na ne financie. Vyplýva to z národného integrovaného reformného plánu Moderné a úspešné Slovensko, ktorý na svojej stránke zverejnilo Ministerstvo financií SR.

Tento dokument by mal neskôr smerovať k plánu obnovy, ktorý krajiny musia odovzdať Európskej komisii do 30. apríla 2021. Na splnenie zadaných cieľov v oblasti školstva bude vláda potrebovať vyše štyri miliardy eur.

Nedostatočná inklúzia

Tvorcovia dokumentu tvrdia, že výraznou slabinou slovenského vzdelávacieho systému je nedostatočná inklúzia už od predškolského vzdelávania, a to najmä vo vylúčených komunitách. Ako jedno z riešení navrhujú prístup k ranej starostlivosti, k predprimárnemu vzdelávaniu a k posilneniu podporných tímov.

Táto oblasť bude potrebovať 388 miliónov eur. Výsledkom by malo byť zvýšenie zaškolenosti detí od štyroch do šiestich rokov z 82 na 95 percent do roku 2024 a zníženie počtu detí s predčasne ukončeným vzdelaním.

Najviac financií bude potrebné investovať do oblasti moderných škôl a motivovaných učiteľov, kde je finančná potreba určená do výšky 3,7 miliardy eur. Na zvýšenie kvality a motivácie učiteľov autori dokumentu predpokladajú, že je potrebné zlepšiť postavenie učiteľa v spoločnosti, skokový nárast ich platov, kvalitnú prípravu na pedagogických fakultách, kontinuálne vzdelávanie, metodickú podporu či mentoring.

Jedným z cieľov tohto kroku je, aby sa Slovensko do roku 2030 priblížilo vo výsledkoch medzinárodného testovania PISA k priemeru krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Ciele pre slovenské univerzity

Vláda plánuje v oblasti vysokého školstva, aby sa tri najlepšie slovenské univerzity dostali na úroveň najlepších škôl v krajinách Visegradskej skupiny, z toho aby bola jedna univerzita medzi TOP 500 univerzitami na svete.

Na riešenie problémov v tejto oblasti si pripravila riešenia v podobe novej štruktúry riadenia vysokých škôl, ich internacionalizáciu a v roku 2024 dokonca aj ich zlučovanie. Táto oblasť podľa jej výpočtov bude potrebovať 172 miliónov eur.

V oblasti vzdelávania chce vláda riešiť aj účasť dospelých na ňom. Zvýšiť ho plánuje aspoň na úroveň mediánu v Európskej únii (EÚ). Výsledkom by bolo, že menej pracovných miest by bolo ohrozených automatizáciou a občania by mali väčšiu schopnosť prispôsobiť sa.

Jedným z riešení je zavedenie individuálnych vzdelávacích účtov, teda poukazov na kurzy podľa vlastného výberu a aj uznávanie kvalifikácií získaných v práci ako rovnocenných k formálnemu vzdelávaniu. Vyriešenie tejto problematiky si vyžiada 88 miliónov eur.