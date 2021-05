Letné školy môžu žiakom pomôcť s upevnením učiva, podľa analytikov treba zvýšiť záujem o ich organizáciu

aktualizované 11. mája, 14:47

Pri „letných školách“, ktoré majú pomôcť aj s upevnením učiva, je potrebné zvýšiť záujem škôl o ich organizáciu. Vyplýva to z analytického komentára nezávislej analytickej a výskumnej organizácie Centrum vzdelávacích analýz (CVA).

Ten poskytol analytik CVA Michal Rehúš, ktorý v minulosti viedol analytickú jednotku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Inštitút vzdelávacej politiky. Podľa centra je potrebné sa zamerať na školy s vysokým podielom žiakov s ťažkosťami zapájať sa do dištančnej výučby. Tieto školy by mali byť viac informované o dôležitosti a význame letných škôl.

Centrum radí zbierať aj údaje

Tiež by mali proaktívne a adresne oslovovať najviac zasiahnuté školy. K zvýšeniu účasti ohrozených žiakov by mohol dopomôcť manuál pre školy a súčinnosť medzi terénnymi pracovníkmi a školami pri informovaní rodičov a žiakov o dôležitosti letných škôl a pri získavaní súhlasu na účasť detí v nich. Centrum radí aj zbierať údaje o letných školách, napríklad koľko a akých žiakov sa reálne zapojilo a aké mali školy ťažkosti pri organizovaní.

Centrum konštatovalo, že je tiež potrebné upraviť organizáciu letných škôl tak, aby boli čo najviac kompenzačné z hľadiska nadobúdania vedomostí a zručností mládeže.

Trvať by mala najmenej päť týždňov

„Podľa výsledkov výskumu a zahraničných skúseností by letná škola mala trvať najmenej päť týždňov, vzdelávacia zložka by mala zaberať najmenej tri až štyri hodiny denne a vzdelávanie by sa malo uskutočňovať v menších skupinách, maximálne 15 žiakov a žiačok,“ vysvetlilo. Dôraz by sa mal klásť na vyučovací jazyk a matematiku.

Ministerstvo školstva finančne podporí letné školy, ktoré sa uskutočnia posledné tri augustové týždne. Sú stanovené dva moduly, krátky a dlhý týždeň. Ministerstvo pošle 600 eur za krátky týždeň, ktorý predstavuje päť hodín denne od pondelka do piatka. Za dlhý týždeň, v ktorom sa bude vyučovať šesť až osem hodín denne od pondelka do piatka, rezort zaplatí tisíc eur.

Do škôl sa nedostalo 92 percent detí

Analytici z centra navrhli zvýšiť finančné prostriedky na organizáciu letných škôl, a to v závislosti od počtu zapojených škôl, respektíve detí a dĺžky letnej školy. Podľa ich prepočtov, napríklad štyri týždne trvajúce letné školy pre 20 percent „offline“ žiakov by ministerstvo stálo približne 3,7 milióna eur. Ministerstvo pritom na tohtoročné letné školy vyčlenilo 422 500 eur. Minulý rok podporilo 244 projektov letných škôl sumou 375 800 eur.

Rehúš poukázal, že z minuloročných údajov o letných školách možno odhadnúť, že do letných škôl sa nedostalo minimálne 92 percent detí, ktoré sa počas dištančnej výučby neučili prostredníctvom internetu. Dodal, že pre tieto deti, ktoré sa najčastejšie učili z vytlačených pracovných listov, mohli mať letné školy najväčší zmysel.

Najviac ich organizoval Banskobystrický kraj

Z údajov vyplýva aj to, že letné školy sa v menšej miere zorganizovali v tých krajoch, kde bol najvyšší podiel žiakov nezapojených do online dištančnej výučby. Ako ozrejmil analytik CVA Juraj Čokyna v prepočte na počet škôl sa najviac letných škôl zorganizovalo v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji a najmenej to bolo v Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji.

„Pritom práve v Košickom a Prešovskom kraji bolo na jar 2020 najviac detí, ktoré sa do dištančnej výučby zapájali offline spôsobom,“ podotkol. Ako problém vníma CVA aj krátke trvanie letnej školy, nevymedzenie rozsahu vzdelávacej zložky a široký záber letných škôl. Doplnilo, že výsledky výskumu ukazujú, že zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov počas letnej školy prináša len relatívne intenzívny vzdelávací program.

Navýšili financie aj pre dopravu

Odbor komunikácie ministerstva školstva pre agentúru SITA uviedol, že šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS) na uvedenú tému a otázky odpovedal na tlačovej konferencii 7. mája. Minister vtedy priblížil, že okrem komunikácie s jednotlivým školami či s jednotlivými aktérmi navýšili finančné prostriedky, aby vedeli uhradiť napríklad aj dopravu.

Objasnil, že v predchádzajúcom roku pociťovali, že možno práve tie deti, ktoré sú z jednotlivých obcí, by spádovo chodili do danej školy, no nemohli, lebo nemali na dopravu alebo autobus nechodil.

„Navyšovali sme sumu aj kvôli tomu, aby sme vedeli ešte výraznejšie poskytovať príspevok aj na stravu. Lebo minulý rok to bolo cez dotácie, teraz v rámci zmeny zákona a ostatných vecí tak, aby sme vedeli aj takýmto spôsobom vytvoriť prostredie, že príďte, lebo sa budete vzdelávať, my vieme vyriešiť dopravu, vieme vyriešiť aj stravu a ostatné veci,“ povedal.

Rozdiel vedomostí bude výraznejší

Na otázku, či bude ministerstvo cielene oslovovať školy s množstvom sociálne znevýhodnených žiakov, reagoval, že tieto školy už automaticky očakávali túto výzvu a hlásiť sa budú. Doplnil, že práve tieto školy podľa neho plánujú vstúpiť do projektu letných škôl a chcú deti aj v posledných týždňoch letných mesiacov priniesť do škôl.

Podľa neho sa snažia využiť všetky nástroje, ktoré majú v rámci podpory a financovania doučovania či letných škôl, cez prácu a podporu sekcií a priamo riadených organizácií ministerstva v komunikácii s komunitnými a terénnymi pracovníkmi alebo jednotlivými splnomocnencami vlády.

„Musíme všetci vplývať na to, aby sme dotiahli vedomosti (žiakov). Veď to nie je tajomstvo, povedzme si, že aj keď budeme mať vyhodnotený prieskum v rámci vedomostí žiakov, že ten rozdiel vedomostí žiakov bude výraznejší, než bol v predchádzajúcom období. To si musíme povedať, že tie nožničky sa rozšíria a našou úlohou bude nasledujúce mesiace alebo rok, aby sme ich čo najviac naspäť priblížili a tam budeme využívať jednotlivé projekty,“ zhodnotil.