Liptovský Mikuláš plánuje otvoriť všetky školy, riešia však aj problém s kapacitami

Mesto Liptovský Mikuláš plánuje od 1. júna opätovne otvoriť všetky základné a materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

V centre Liptova predpokladajú, že do základných škôl budú môcť nastúpiť všetci žiaci 1. až 5. ročníka, ktorých rodičia budú mať záujem o návrat detí do školských lavíc.

Uprednostnia deti pracujúcich rodičov

Riaditelia jednotlivých škôl aktuálne preverujú medzi rodičmi ich záujem o umiestnenie detí do škôl. Keďže štát obmedzil počet detí v skupinách, je otázne, či bude možné zabezpečiť umiestnenie pre všetky deti. Uprednostnené by pritom mali byť deti pracujúcich rodičov.

„Ešte stále nie je zverejnené rozhodnutie ministra školstva, v ktorom budú určené kritériá prednostného umiestnenia detí do škôl. Verím, že zriaďovateľom bude umožnené doplniť si ich o svoje kritériá tak, aby boli čo najobjektívnejšie. Predpokladám, že do základných škôl dokážeme prijať všetkých žiakov 1. až 5. ročníka, ktorých zákonní zástupcovia budú mať záujem o návrat detí do školy,“ uviedla vedúca odboru školstva Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Marta Gerbocová.

Problém s kapacitou

Rovnako sa o to podľa jej slov pokúsia aj v materských školách. „Tu môže nastať problém s kapacitou a budeme to musieť riešiť v súčinnosti so všetkými školami a výchovno-vzdelávacími zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ skonštatovala Gerbocová.

Ako ďalej dodala, mesto predbežne zvažuje otvoriť školské zariadenia od 6:30 do 15:30 tak, aby čo najviac vyhovelo pracujúcim rodičom.

Mesto Liptovský Mikuláš má v zriaďovateľskej pôsobnosti štyri základné školy, dve základné školy s materskou školou a deväť materských škôl.