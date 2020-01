Mária Bieliková hovorí o porušení dohody a na fakultu sa nevráti, jej výpoveď je stále platná

Súčasná situácia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU bráni vedkyni Márii Bielikovej prijať ponuku, aby na nej naďalej pôsobila. Uviedla to v utorok vo svojom profile na sociálnej sieti.

Agentúra SITA oslovila v tejto súvislosti aj vedenie Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave.

Srdcová záležitosť

To uviedlo, že o rozhodnutí Bielikovej nevrátiť sa na fakultu, sa dozvedeli z médií. Spresnili, že výpoveď, ktorú profesorka dostala, je stále platná, pretože Bieliková zatiaľ nevyužila ponuku zrušiť ju na základe dohody.

Mária Bieliková na sociálnej sieti uviedla, že FIIT STU je jej srdcovou záležitosťou, no nemôže na nej ďalej pôsobiť. „Za súčasných okolností však nemôžem prijať ponuku na návrat na fakultu. Znamenalo by to zradiť základné hodnoty demokracie a aj mňa samotnej, a to jednoducho nemôžem spraviť,“ uviedla.

Ako dôvod uvádza porušenie viacerých bodov dohody, ktoré vzišli z rokovania zo 14. januára. Jednou z hlavných podmienok dohody boli voľby do Akademického senátu FIIT. Tie boli naplánované na 16. januára a neskôr volebnou komisiou senátu vyhlásené za neplatné. Bieliková uviedla, že voľby tak boli podľa nej zmarené, čim stratila aj vieru v očistný proces fakulty.

Platná výpoveď

Vedkyňa v statuse vysvetlila, že rozhodnutie o platnosti volieb nie je v kompetencii volebnej komisie. Povinnosťou komisie je vyhlásiť výsledok volieb a následne umožniť podanie sťažnosti. Bieliková sa odvoláva na stanoviská ústavného súdu.

„Verím, že akademický senát univerzity bude rešpektovať nálezy ústavného súdu a konať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zabráni tým v marení volieb,“ dodala.

Dekanát pre agentúru SITA potvrdil, že Bieliková výpoveď zatiaľ nepodala. „Nevyužila našu ponuku zrušiť jej výpoveď na základe dohody zo dňa 14. januára 2020, čo znamená, že jej výpoveď je stále platná,“ dodalo vedenie.

Zároveň dopĺňa, že aj keď kontrola podnetu na úrovni Hlavného kontrolóra STU nebola ukončená, na utorok 28. januára bola opakovane pripravená dohoda na podpis pre Bielikovú, ktorá by umožnila jej návrat na fakultu. Dekanát zdôraznil, že vedkyňa ponuku do dnešného dňa nevyužila.

Anonymný podnet

Súčasný dekan FIIT STU Ivan Kotuliak uviedol, že im je ľúto, že sa o rozhodnutí Bielikovej dozvedajú z médií.

„Deje sa to práve v čase, keď prebiehajú intenzívne rokovania na úrovni univerzitného senátu a rektora ako aj na fakulte s cieľom, aby bolo zabezpečené jej ďalšie štandardné fungovanie a pokračovanie kvalitnej výučby a výskumu vrátane sfunkčnenia jej demokratickej samosprávy – senátu,“ konštatoval dekan.

Výpoveď bývalej dekanky FIIT STU Bielikovej súvisela s anonymným podnetom. Bielikovej sa následne zastali študenti fakulty vo štvrtok 9. januára, keď spustili petíciu za zrušenie jej výpovede a podporu jej vyjadrilo aj 28 svetových vedcov.

Problémom na fakulte bolo tiež to, že dekan prijal veľký počet nových zamestnancov. Na túto skutočnosť opakovane upozorňoval štrajkový výbor zložený zo zamestnancov fakulty a protestujúci študenti vo svojich vyjadreniach. Vyslovovali najmä obavu z toho, že noví zamestnanci by mohli ovplyvniť voľby do senátu, ktoré boli naplánované na 16. januára.