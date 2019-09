Materská škola v obci Čirč je pre rekonštrukciu mimo prevádzky, deti museli ostať doma

Materská škola v obci Čirč v Staroľubovnianskom okrese je pre rekonštrukciu už druhý mesiac mimo prevádzky. Otvoriť by ju chceli koncom septembra. „Momentálne sme v druhej etape rekonštrukcie. Robíme, čo môžeme, aby sme práce dokončili v plánovanom termíne. Aj preto sme na stavbu prijali posily, momentálne zamestnávame 27 ľudí,” vysvetlil starosta Michal Didik.

Deti tak zatiaľ museli ostať doma, podľa samosprávy však boli v tomto smere rodičia ústretoví. Po rekonštrukcii a prístavbe sa kapacita materskej školy zvýši z 25 na 46 detí.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 337-tisíc eur, pričom obec naň získala nenávratný príspevok 320-tisíc eur z Ministerstva vnútra SR v rámci inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.

Investujú do rozvoja

Podľa starostu realizuje všetky práce obecná firma Solisko Čirč, s. r.o., ktorá zamestnáva prevažne Rómov či zdravotne znevýhodnených.

„Zisk, ktorý by sme inak zaplatili realizátorovi stavby, tak ostáva v obci a ušetrené peniaze investujeme do jej rozvoja. Hneď po skončení rekonštrukcie škôlky sa chceme pustiť do výstavby komunitného centra,” informoval starosta.

Obec očakáva po ukončení prác aj úsporu na energiách. „Vymenili sme všetky okná, zateplili budovu, uvidíme, ako sa to prejaví v prevádzkových nákladoch. Verím, že ušetríme,” doplnil Didik.

Kapacitne nestačila

S prácami na materskej škole sa začalo v auguste tohto roka. Takmer 40-ročná budova škôlky už kapacitne nestačila, bola v nej len jedna spálňa a dve herne.

Vďaka prístavbe pribudne ďalšia spálňa, sociálne zariadenia, zázemie pre zamestnancov a výdajňa stravy. Súčasťou projektu je aj nové vybavenie v hodnote 25-tisíc eur, ako stoličky, postele a šatne.

Vďaka zvýšeniu kapacity budovy sa už rodičia nebudú musieť báť o miesto v materskej škole pre svoje deti. „Deti budeme vedieť po rekonštrukcii umiestniť už od troch rokov,” doplnila Jaroslava Gomoľáková, zástupkyňa pre Materskú školu pri Základnej škole Čirč.