Materským školám sa kráti čas, na zapojenie sa do výzvy na nákup pomôcok majú už len pár dní

Materské školy sa môžu do výzvy „Múdre hranie“ zapojiť do konca tohto týždňa. Ako informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) vo svojom profile na sociálnej sieti, termín podávania žiadostí je do pondelka 1. februára.

Výzva by mala materským školám pomôcť nakúpiť detské knihy či didaktické pomôcky. Ministerstvo na ňu vyčlenilo pol milióna eur. Ak má škola menej ako 50 detí, môže získať maximálne 500 eur, tisíc eur dostane, ak ich má viac. Žiadosti môžu školy podávať iba elektronicky cez formulár, ktorý nájdu na webovej stránke ministerstva.

Minister tiež uviedol, že vo februári zverejnia podporené projekty vo výzve Čítame radi 2, na ktorú vyčlenili 400-tisíc eur na nákup kníh do škôl a školských knižníc. Keďže ministerstvo vyberá z nepodporených projektov, ktoré sa prihlásili do prvej výzvy v decembri 2020, záujemcovia sa nemusia opätovne zapájať.