Matovič, Kollár aj Gröhling by mohli prísť o titul, ak bude zákon retroaktívny

Koaličný zákon o vysokých školách umožňujúci odňať titul by mal byť aj retroaktívny. Povedal to po stredajšom rokovaní vlády premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Dodal, že ak by zákon bol retroaktívny, umožnil by jemu, ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS) či predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina) vzdať sa spätne titulu.

Koaliční poslanci do parlamentu predložili návrh novely vysokoškolského zákona, ktorý umožní vysokej škole odnímať vysokoškolské tituly. Novela by mala vstúpiť do platnosti od začiatku roka 2021 a vzťahovala by sa na záverečné práce študentov odovzdané po januári 2021, no nezavádza princíp retroaktivity.

Zavádza však princíp, „kto akademický titul prideľuje, ten ho odníma.“ Takže o neplatnosti štátnej skúšky by po novom mohol rozhodnúť rektor univerzity.