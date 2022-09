Matovič podľa Gröhlinga klame o krúžkovnom a takýto "sfušovaný nedorobok" pretlačil za podpory fašistov

Igor Matovič (OĽaNO) klame o krúžkovnom, tvrdí minister školstva v demisii Branislav Gröhling (SaS). Minister financií tvrdí, že Gröhling zakázal zamestnancom na ministerstve školstva pracovať na zákone o krúžkovanom, podľa Gröhlinga to ale nie je pravda a predmetný zákon zamestnanci jeho rezortu pripomienkovali a podieľali sa na jeho príprave.

Podľa Gröhlinga ale Matovič tieto pripomienky ignoroval a do parlamentu priniesol sfušovaný zákon. Minister školstva v demisii Branislav Gröhling to napísal v statuse na sociálnej sieti, ktorým reagoval na Matovičov status.

E-mail ako dôkaz

Gröhling k statusu pripojil i fotografiu mailu z 8. apríla 2022, v ktorom im rezort financií zaslal zhrnutie ich dovtedajších pripomienok k zákonu i s reakciou na ne.

Podľa odchádzajúceho ministra školstva je to dôkaz, že jeho zamestnanci návrh zákona pripomienkovali, ochotne a neraz. Generálni riaditelia ministerstva školstva zodpovedajúci za základné vzdelávanie a šport krúžkovné viackrát pripomienkovali už na začiatku roka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Sfušovaný „nedorobok“

Gröhling označil zákon za úplne sfušovaný, pretože je v rozpore s ôsmimi ďalšími zákonmi a podvodníkom či nekvalifikovaným ľuďom dáva možnosť obohatiť sa. Štát by povinne vyplatil dotáciu komukoľvek, kto krúžok odučí a v akomkoľvek trvaní, teda krúžok by mohol trvať tri hodiny alebo aj minútu.

Zákon tiež neumožňuje odmietnuť poskytovateľov krúžkov, bez ohľadu na to, o koho ide. Podľa ministra školstva v demisii takýto „nedorobok“ minister financií pretlačil za podpory fašistov cez parlament aj cez veto prezidentky.

„Rozumiem, že Igor Matovič je frustrovaný zo svojej neschopnosti a potrebuje hodiť na niekoho vinu za svoj zlý zákon. Uvítal by som však, keby neklamal o práci mojich kolegov na ministerstve. Toto nie je prvýkrát. Pri platoch v školstve rovnako klamal, že sme vraj nežiadali o ich zvýšenie. A ja som všade nosil fotku z našich rokovaní o platoch, na ktorej je aj Igor Matovič a ktorá ho usvedčovala z klamstva. Teraz asi budem všade so sebou nosiť aj tento email,“ uzavrel Gröhling.

Peniaze dá rodinám tak či tak

Minister financií Igor Matovič v statuse na sociálnej sieti napísal, že minister školstva v demisii Branislav Gröhling svojim zamestnancom zakázal pracovať na zavedení krúžkovného. Krúžkovné tak nebude možné spustiť od januára budúceho roka, keďže nový minister to nestihne.

Členovia strany SaS sa podľa Matoviča nechali počuť, že sa aspoň ušetrí v rozpočte. Minister financií ale tvrdí, že 60 eur, ktoré boli určené na krúžky, dajú rodinám v hotovosti, bez ohľadu na stranu SaS. Minister tiež napísal, že urobia zmeny, ktoré by umožnili, aby na všetky deti do 18 rokov bolo 200 eur mesačne. Prídavok na dieťa by sa mal zvýšiť na 60 eur mesačne a daňový bonus až do 140 eur.

Matovič sa vyjadril, že nevie, kto za tieto zmeny bude hlasovať, je si však istý, že poslanci za SaS to nebudú. Zároveň vyjadril vieru, že v parlamente budú poslanci, ktorí sa ku koalícii pridajú a ukážu tým, že im na rodinách záleží.