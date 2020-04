Matovič stopol plány ministra školstva, školské jedálne môžu variť, ale jedlá musia rozvážať

Školské jedálne môžu variť a rozvážať jedlo, no pre žiakov a seniorov sa neotvoria tak, ako o tom informoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v utorok 31. marca. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii o založení Fondu vzájomnej pomoci a aktuálnych informáciách súvisiacich s koronavírusom premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Podotkol, že takéto opatrenie sa v prvom rade malo prekonzultovať v rámci Ústredného krízového štábu SR. Hlavný hygienik SR Ján Mikas podľa Matoviča rovnako avizoval, že by takéto nariadenie nevydal.

Školské jedálne môžu fungovať ako reštaurácie

Premiér vyhlásil, že nebude súhlasiť s tým, aby sa seniori či žiaci chodili stravovať do školských jedálni. Nevidí však problém v tom, ak by jedálne, podobne ako iné reštaurácie, varili a rozvážali jedlo napríklad dôchodcom v obci.

Poznamenal tiež, že v týchto zariadeniach často pracujú ženy vo vyššom veku, a preto verí, že sa jedálne otvoria iba v nevyhnutných prípadoch.

Premiér v odpovedi na novinársku otázku reagoval aj na to, že minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling na svojej utorkovej tlačovke nemal nasadené rúško. Matovič verí, že za to dostane najvyššiu možnú pokutu, akú zákon určuje.

Šéf rezortu mal inú predstavu

Gröhling v utorok 31. marca uviedol, že školské jedálne by sa za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení mali v najbližších dňoch otvoriť. Stravu mali podľa jeho návrhu poskytovať nielen seniorom, ale aj žiakom.

Dodal, že nariadenie by mal vydať hlavný hygienik Ján Mikas do piatku 3. apríla. Rozhodnutie malo obsahovať to, komu, za akých podmienok a akým spôsobom sa bude strava vydávať a roznášať. Konečné rozhodnutie o otvorení jedálni ponechá vláda na samotné samosprávy.

Školy ostávajú naďalej zatvorené

Školy a školské zariadenia sú momentálne zatvorené do odvolania. Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia škôl do odvolania.

Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami.

Každú nedeľu budú zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00. Zavádza sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti.