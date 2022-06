Matovič tvrdí, že z daňových nadpríjmov sa platy učiteľov nedajú zvýšiť, podmienky SaS vraj dohodnuté nie sú (video)

Z daňových nadpríjmov štát nedokáže podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) zvýšiť platy učiteľov.

Podmienky o nezvyšovaní daní bohatým firmám či na lieh a hazard, ktoré si stanovila strana Sloboda a Solidarita, nie sú podľa jeho slov dohodnuté v koaličnej zmluve ani v programovom vyhlásení vlády, a preto nemôžu blokovať zvýšenie platov. Matovič to vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii.

Väčšie výdavky než sa plánovalo

Minister financií poukázal na to, že do konca tohto roka by mal štát na daniach vybrať o 327 miliónov eur viac.

Štát by mal však mať v tomto roku výdavky vyššie o 1 miliardu 648 miliónov eur oproti tomu, ako bolo plánované v rozpočte na tento rok.

„Ak Braňo Gröhling tvrdí, že v kasičke máme nevyužitých 327 miliónov, tak my máme už požiadavky na päťkrát vyššiu sumu,“ uviedol Matovič.

Výdavky sú prerozdelené na jednorazovú pomoc pri inflácii vo výške 133 miliónov eur, na energie vo výške 52 miliónov eur, pre priemyselný park Valaliky v objeme 88 miliónov eur, pre rezort zdravotníctva v objeme 160 miliónov eur, na energie pre školy či nemocnice vo výške 250 miliónov eur, pre rezort obrany dve percentá hrubého domáceho produktu vo výške 250 miliónov eur, pomoc pre Ukrajinu vo výške 100 miliónov eur, pričom sa očakáva ďalšia pomoc v objeme 335 miliónov eur a ďalších 280 miliónov eur v rezorte financií.

Gröhling sa zapísal do dejín

„Tri koaličné strany sme prišli s riešením, že sú tu dane, ktoré môžeme využiť na zvýšenie platov zamestnancov školstva, ale chcem sa baviť aj o ostatných zamestnancoch verejnej správy v širšom ponímaní, či už zdravotníkov, zamestnancov v sociálnych službách, policajtov, úradníkov, a tak ako som spomenul, aj učiteľov alebo neučiteľov v školstve,“ uviedol Matovič, podľa ktorého minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vetoval zvýšenie platov všetkých zamestnancov v školstve.

Navrhované zvýšenie daní pre bohaté firmy, na lieh či hazard by podľa ministra financií bežní obyvatelia nepocítili.

„Dnes sa Braňo Gröhling zapísal do dejín, že ako prvý minister školstva na vláde vetoval zvyšovanie platov zamestnancov školstva,“ podčiarkol Matovič s tým, že pôvodný návrh bude predkladať na vláde aj v nasledujúcich týždňoch.

„Ono sa to svedomie ľudí zo strany Sloboda a Solidarita zlomiť musí. Budeme bojovať o vyššie platy učiteľov a zamestnancov verejnej správy tak, aby boli platy valorizované skôr než od začiatku budúceho roka,“ uzavrel Matovič.