Matovič už nechce počúvať výhovorky ministra Gröhlinga, otváranie škôl berie do vlastných rúk

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) chce docieliť, aby boli niektoré školy v pondelok 7. decembra otvorené. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii po rokovaní vlády.

„Nech aj ministerstvo školstva vidí, že sa to dá a nebude hľadať výhovorky. Státisíce detí čakajú, kedy sa dostanú do škôl a my tu každý týždeň počúvame výhovorky, ako sa to nedá zabezpečiť. Rozhodol som sa to zobrať do vlastných rúk a ukázať, že sa to naozaj dá,“ dodal premiér.