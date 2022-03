Maturita má byť do roku 2025 online, testovacia fáza sa má spustiť už budúci rok

Prípravná testovacia fáza online maturitných skúšok by sa mala spustiť v roku 2023 a najneskôr do konca roku 2025 by mala byť online maturita plne zavedená. Vyplýva to z Národného programu reforiem SR 2022, ktoré predložilo Ministerstvo financií SR (MF SR) do medzirezortného pripomienkového konania.

Podľa neho sa bude najneskôr v roku 2025 časť maturity absolventov všetkých gymnázií a stredných škôl konať online.

Verejné obstarávania na dodávky systému

„V roku 2022 sa zrealizuje verejné obstarávanie na zabezpečenie dodávky systému eTest II pre celoplošné zavedenie elektronického testovania. Ide o prvý krok plánovaného zavedenia on-line maturity,“ priblížilo MF SR v predloženom materiáli.

Počas tohto roka sa v súlade s harmonogramom Plánu obnovy a odolnosti SR má podľa ministerstva prijať ešte niekoľko ďalších parciálnych krokov, vrátane súvisiacej legislatívnej úpravy školského zákona o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Nový model akreditácie vzdelávacích programov

Medzi ďalšie pripravované opatrenia v sekcii Kvalita vzdelávania v regionálnom školstve patrí aj účelovo viazaný príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov či nový model akreditácie vzdelávacích programov profesijného rozvoja. Ministerstvo sem zaradilo tiež legislatívne úpravy, ktoré zavedú nové druhy študijných programov pre budúcich učiteľov s dôrazom na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, vzdelávanie žiakov s odlišným materinským jazykom a rozvoj digitálnych kompetencií učiteľov.

Ďalším opatrením je kurikulárna reforma, ktorá by mala tento rok prejsť do ďalšej fázy implementácie. Kompletizuje sa totiž konečná verzia kurikula pre všetky cykly vzdelávania na základných školách. Jeho zavádzanie sa začne v septembri 2023 s tým, že do roku 2026 naň majú prejsť všetky základné školy. Školám majú s jeho zavádzaním pomôcť centrá regionálnej podpory. Tento rok sa sa cez výzvu vyberie 16 regionálnych partnerov z plánovaného počtu 40 centier, ktoré majú vzniknúť do konca roka 2024.