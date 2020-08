Minister Krajčí chce v školách len zdravých žiakov a študentov, navrhol opatrenie proti COVID-19

Žiaci by pred nástupom do škôl mali odovzdať čestné prehlásenie o tom, že nie sú infikovaní novým koronavírusom a neboli v zahraničí 14 dní pred nástupom do školy. Informoval o tom na tlačovej konferencii minister zdravotníctva SR a predseda pandemickej komisie Marek Krajčí (OĽaNO). Tento návrh chcú predstaviť na rokovaní vlády, ktoré sa uskutoční v stredu 12. augusta.

Neodporúča cestovať do zahraničia

Minister poznamenal, že je dôležité aby do škôl nastúpili zdravé deti. Rodičom s deťmi pred začiatkom školského roka neodporúča vycestovať ani do krajín, ktoré sú vnímané ako bezpečné.

V prípade, že sa dieťa ocitlo v zahraničí v priebehu 14 dní, malo by ostať s rodičmi v karanténe. Rodič by mohol na toto dieťa následne čerpať OČR poradil minister.

Karanténne zariadenia

Pripraviť na začiatok školského a akademického roka sa budú musieť aj stredné školy a vysoké školy s internátmi. Tým doporučujú, aby na internátoch zabezpečili karanténne zariadenia pre zahraničných študentov, ktorí budú študovať na univerzitách.

Mali by tiež počítať so zriadením izolačnej izby pre potencionálnych pozitívnych študentov s ochorením COVID-19, kým nebudú môcť títo vysokoškoláci odísť domov.