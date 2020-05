Minister školstva chce otvoriť školy ešte v júni, všetko prediskutuje s epidemiológmi (video)

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) dúfa, že v júni sa „nejakým spôsobom“ otvoria školy. Uviedol to vo videu na oficiálnej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vzniklo pri príležitosti návštevy bratislavských škôl.

Minister v školách diskutoval s riaditeľmi a učiteľmi aj o možnostiach otvorenia škôl pred letnými prázdninami. Vo videozázname povedal, že ministerstvo chce ísť cestou postupného otvárania.

Najprv by sa mala otvoriť materská škola a prvý stupeň základnej školy plus piaty ročník. Gröhling uviedol, že chce mať „všetky rozhodnutia naozaj vydiskutované s tímom epidemiológov“.

Spôsob návratu

Ako povedal, cíti totiž veľkú zodpovednosť za jeden milión mladých ľudí, ktorí sú v systéme školstva a za viac ako stotisíc učiteľov. Následne po diskusii chce prezradiť rozhodnutie a jednotlivé metodické pokyny k tomu, akým spôsobom sa pôjde do škôl.

„Chceme ísť postupným otváraním, a to materské školy a prvý stupeň plus piaty ročník a následne budeme zvažovať ostatné stupne. Poviem vám môj osobný názor, ja by som bol veľmi rád, keby sme sa v júni nejakým spôsobom aspoň čiastočne stretli v školách,“ povedal.

Prvoradá bezpečnosť

„Všetci chceme ísť do škôl, tá vôľa je obrovská. Musíme sa vysporiadať so všetkými podmienkami, aby sme v prvom rade chránili bezpečnosť a zdravie nás všetkých,“ uviedol.

Dodal, že v tejto súvislosti je veľmi dôležité zadefinovať odpovede na rozličné otázky. Napríklad na tie, v akom časovom rámci sa budú školy otvárať, o ktoré stupne v jednotlivých sekciách školy pôjde či na tie o obmedzení skupín v školách.

Poznamenal tiež, že, pravdepodobne, nepôjde o klasické vyučovanie. Musia sa taktiež vyriešiť jedálne, školské kluby, teda aj to, či a ako budú rodičia vstupovať do škôl. Minister to chce zistiť priamo v praxi tak, že sa stretne s riaditeľmi alebo učiteľmi.

Stretnutie s učiteľmi

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba vo svojom statuse na sociálnej sieti po stretnutí s učiteľmi napísal, že stredoškoláci by mali do škôl nastúpiť v septembri. Podľa neho im to dáva priestor popracovať, napríklad na modernom online vzdelávaní.

„Prváci a druháci zo základných škôl budú mať, pravdepodobne, možnosť návratu do škôl posledné dva júnové týždne, bude to však dobrovoľná a zábavná forma, aby naši drobci nezabudli na svojich spolužiakov a učiteľov,“ uviedol.