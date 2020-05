Minister školstva Gröhling zvažuje odklad povinnej materskej školy pre päťročné deti

To, či bude materská škola povinná pre všetky päťročné deti od septembra 2021, nie je stále jasné. V tejto súvislosti totiž potrebuje ministerstvo školstva čas na diskusiu so samosprávami, aby mohlo rozhodnúť, či sa pôvodne avizovaný termín posunie. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Podotkol, že je správne, aby sa zaškoľovanie detí uskutočnilo čo najskôr. V minulom volebnom období vtedajší parlament schválil, že od septembra 2021 by mali všetky deti, ktoré najneskôr 31. augusta 2021 dovŕšia päť rokov, povinne navštevovať materskú školu.

Termín možno nevedia dodržať

Z analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky vyplýva, že v škôlkach bude v danom roku chýbať 1 500 miest.

Minister poznamenal, že je otázne, či sa termín september 2021 podarí dodržať. „Potrebujeme ešte na to čas, aby sme si vydebatovali aj so samosprávami, že či ten termín vieme dodržať alebo nie. Následne sa rozhodneme, že či ho potom budeme posúvať,“ povedal.

Dodal, že samosprávy majú problémy pri financovaní materských škôl a budovaní ich priestorov. Ambíciou, či už ministerstva alebo vlády, je, aby sa vek detí pri nástupe do systému vzdelávania posúval stále nižšie a nižšie.

„Je podľa nás správne, aby zaškoľovanie detí prebiehalo čo najskôr. Lebo tým sa dáva o mnoho viacej možností pre mladého človeka, aby sa nejakým spôsobom vyvíjal, aby sa formoval. A to chceme určite dosiahnuť,“ povedal.

Zriaďovanie škôlok aj inde

Uviedol, že v súvislosti s predprimárnym vzdelávaním komunikuje aj s poslankyňou Európskeho parlamentu Luciou Ďuriš Nicholsonovou (SaS) a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom (Sme rodina).

„Nie je možné, aby sme teraz po dvoch mesiacoch dokázali povedať, v akom štádiu to je. Lebo to ani predchádzajúce ministerstvo vôbec nezanalyzovalo. Takže my sa musíme na to pozrieť, že aký je aj vývoj, koľko máme kapacít a na základe toho budeme robiť opatrenia,“ zdôraznil na záver.

Vláda vo svojom programovom vyhlásení zvažuje poskytnúť príspevok rodičom dieťaťa od 3 rokov, ktoré sa z kapacitných dôvodov nedostalo do materskej školy. Príspevok by tak mohli využívať napríklad v neštátnej materskej škole.

Chce tiež zabezpečiť, aby deti ohrozené rizikovým prostredím povinne navštevovali materskú školu od troch rokov. V rámci starostlivosti v ranom detstve chce vláda zjednodušiť zriaďovanie škôlok aj v priestoroch základných škôl, či u zamestnávateľov a ďalších zriaďovateľov.

Prostriedky Európskej únie

Ministerstvo školstva za vedenia minulej vlády v parlamente presadilo, že od roku 2021 budú musieť všetky päťročné deti navštevovať škôlku. Zároveň však vtedy pripustilo, že v škôlkach môže chýbať zhruba 1 500 miest.

Na rozšírenie kapacít ministerstvo poskytlo 14,5 miliónov eur ešte v roku 2015. Cieľom bolo postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 percentnú účasť detí vo veku štyroch až piatich rokov v škôlkach.

Kapacity materských škôl sa rozširujú aj z prostriedkov Európskej únie (EÚ), v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Odbor komunikácie MPVR SR pre agentúru SITA v novembri uviedol, že doteraz vyhlásil dve výzvy na zvýšenie kapacít materských škôl vo výške 95,2 milióna eur.

Tisícky miest v škôlkach

Ku koncu novembra 2019 bolo ministerstva schválených 250 projektov, na ktoré pôjde 63,2 milióna eur. Vytvorili tak 7 000 nových miest v materských školách.

Slovensko je v EÚ krajinou s najnižším počtom detí navštevujúcich škôlky. Vyplynulo to z údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.

Podľa merania Slovensko v roku 2017 dosahovalo podiel zapísaných detí v predškolskom veku štyri roky a viac na úrovni 78,2 percenta.

Vo väčšine krajín EÚ však tento podiel presahuje 95 percent. Zo susedných štátov referenčnú hodnotu 95 percent dosiahli Maďarsko a Rakúsko. Poľsko a Česká republika mali nad 90 percent.