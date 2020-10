Minister školstva považuje vzhľadom na mimoriadnu situáciu za nezodpovedné schválenie návrhu na odvolanie rektora STU

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) osobne považuje za nezodpovedné schválenie návrhu na odvolanie rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Miroslava Fikara. Ako vysvetlil vo svojom statuse na sociálnej sieti, je to vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku nesvedomité voči študentom STU.

Gröhling podotkol, že jeho ministerstvo nemá nástroje, ako do tohto procesu zasiahnuť. Dodal, že každý zamestnanec a študent by si mal byt vedomý, že svojou voľbou do senátu môže výrazne ovplyvniť chod fakulty alebo univerzity.

Akademický senát STU na svojom dnešnom rokovaní schválil návrh na odvolanie rektora Miroslava Fikara z funkcie. Tento návrh bude postúpený ministrovi školstva, ktorý ho ďalej podstúpi prezidentke SR, keďže odvolávať a menovať rektorov patrí do jej kompetencií.

Pri hlasovaní bolo 42 platných hlasov. Za návrh na odvolanie Fikara hlasovalo 25, proti bolo 14 a zdržali sa traja. Medzi dôvodmi na odvolanie rektora bolo aj nezvládnutie situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, vytvorenie klastra s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou akadémiou vied či „cenzúra“ v rámci monitorovania tlače, ktorá sa týkala odmietnutia monitorovania portálu Hlavné správy.