Ministerka Lubyová hovorí o historickom raste platov. Viac dostane pokladník v obchode, oponujú učitelia

Ministerka školstva Martina Lubyová hovorí o najvyššom zvýšení platov v histórii, učitelia tvrdia, že situácia s platmi v školstve je stále zlá. Podľa Viktora Križa zo Slovenskej komory učiteľov viac ako učiteľ zarobí pokladník v hociktorom obchodnom reťazci.

„Ak si učitelia uvedomia, že medzi septembrom 2016 sa učiteľom, ale aj ostatným zamestnancom zvyšoval štyrikrát plat, a to tak, že spolu kumulatívne je to 36 percent, plus zostali zachované možnosti kreditových príplatkov, teda príplatkov za vzdelávanie 12 percent, plus sa mladým učiteľom teraz jednorazovo skokovo zvyšuje nástupný plat o 10 percent, tak myslím si, že ešte nebola takáto vláda, ktorá by až takto výrazne zvyšovala platy práve učiteľom a pracovníkom rezortu školstva,“ povedala šéfka rezortu pre agentúru SITA.

Pellegriniho sľub

Podľa ministerky čas ukáže, či tento trend bude pokračovať. „Ale môžem zodpovedne povedať, že učitelia boli víťazmi v rámci celej štátnej a verejnej správy, pokiaľ ide o zvyšovanie miezd v tomto volebnom období. To jednoznačne. Ja dúfam, že to ocenia, a mnohí, ktorí majú o stovky eur viac na výplatnej páske každý mesiac, to aj cítia,“ povedala ministerka.

„Situácia je taká, že keď si dnes chytíte inzerát Lidlu alebo Tesca alebo akékohokoľvek obchodného reťazca, tak 850 až 1 100 eur dostane pokladník v Tescu. V Bratislave sa učiteľ z tohto platu neuživí, ale naša základná informácia je, že učiteľ dnes nie je na 1,2-násobku, ktorý bol sľúbený pánom premiérom v roku 2016, je na 1,02-násobku priemerného platu. Tie mzdy stúpajú v národnom hospodárstve celkovo všetky. Ak ministerka hovorí o náraste, tak ona len dorovnáva ten rozdiel, inak by sme boli klesali. Ak si vezmeme čísla, keď sa platy zvýšili o 30 až 35 percent en bloc jednorazovo, tam je šanca, že sa dosiahne nejaký ten efekt nad nulu. Ale pokiaľ sa platy zvyšujú postupne, po šiestich, desiatich percentách, to vlastne iba kopírujeme nárast miezd, ktorý je normálne bežne v národnom hospodárstve,“ povedal Križo pre agentúru SITA.

Nefungujú ani ďalšie veci

Podľa Križa stovky inzerátov na učiteľské miesta hovoria o tom, že učitelia v školách chýbajú.

„Napriek avizovanému zvýšeniu od septembra vieme, že nie je záujem. Profesia.sk jasne ukázala analýzu, podľa ktorej výrazne klesá počet záujemcov o prácu učiteľa. Učiteľstvo sa teda nestalo zaujímavým poslaním. A vieme, že zvýšenia sú asi takéto: 750 eur je začínajúci plat učiteľa. Po avizovanom zvýšení od januára 2020 stúpne tento plat asi na 830 eur. My vieme, že po zvýšení v januári, ktoré pani ministerka urobí, teda po zvýšení o 9,5 percenta, bude plat okolo 830 eur. Ale opakujem, že mám inzeráty z Kauflandu, kde 870 eur dostane začínajúci zamestnanec. Tak o čom to hovoríme? Môžem ísť robiť za pokladňu a nebudem mať žiadnu zodpovednosť,“ povedal Križo.

Dodal, že vo všetkých prípadoch hovorí o hrubej mzde. Podotkol, že nefungujú ani ďalšie veci. „Nie sú dobré pracovné podmienky, ani vzdelávanie pre učiteľov,“ povedal.