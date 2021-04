Ministerstvo by malo vyčleniť na jarné školy tisíce eur, najväčší záujem je v Žilinskom kraji

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) by malo na základe doposiaľ zaslaných žiadostí na dofinancovanie „jarných škôl“ vyčleniť viac ako 49-tisíc eur. Pre agentúru SITA to uviedol tlačový odbor komunikácie MŠVVaŠ SR. Na ministerstvo sa v tejto veci obrátilo 45 zriaďovateľov. Na základe doposiaľ zaslaných žiadostí by sa na ich zorganizovanie malo vyčleniť viac ako 49-tisíc eur.

Najviac žiadostí o dofinancovanie v rámci dohodovacieho konania predložili školy v Žilinskom kraji. Išlo o 22 zriaďovateľov v 21 obciach. Z Trnavského kraja ministerstvo neeviduje ani jednu žiadosť. Rezort však podotkol, že nie všetci, ktorí organizovali jarné školy, sa museli obrátiť s požiadavkou o dofinancovanie osobných nákladov.

Možnosť vyrovnať rozdiely

Základné aj stredné školy, ktoré mali umožnenú prezenčnú výučbu, mohli počas jarných prázdnin zorganizovať dobrovoľné „jarné školy“. Išlo o spôsob, ktorý mal prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi, a to podporou tých, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu.

Aj v prípade jarných škôl boli podmienky na testovanie zamestnancov, rodičov a žiakov rovnaké ako pri prezenčnom vyučovaní. Bolo však na rozhodnutí zriaďovateľa a riaditeľa základnej alebo strednej školy, či jarnú školu pre žiakov sprístupní. Zákonný zástupca sa tiež mohol rozhodnúť, či túto možnosť pre svoje dieťa využije.

Náklady preplatí ministerstvo

Ministerstvo ponúklo, že vzniknuté zvýšené náklady v súvislosti s jarnými školami, zriaďovateľom preplatí v rámci „dohodovacieho konania“. Postup pri prihlásení jarnej školy zverejnil rezort na svojej stránke v manuáli k organizácii jarných škôl.

Školám s dobiehaním učiva môže v súčasnosti pomôcť aj projekt doučovania „Spolu múdrejší“, na ktorý má v lete nadviazať projekt „Letné školy“. Najväčší záujem o účasť na projekte bol na východe Slovenska, v Košickom kraji sa prihlásilo 108 a v Prešovskom kraji 97 škôl.

Projekt zabezpečia vo všetkých školách

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) po návšteve Základnej školy J. A. Komenského v Púchove vo štvrtok 15. apríla vyhlásil, že cez tento projekt podporia 471 škôl takmer 1,5 milióna eurami.

„My sme v prvej fáze projektu mohli pokryť iba 170 škôl z takmer 500 prihlásených a ja som rád, že nakoniec sa nám podarí finančne zabezpečiť projekt vo všetkých školách, kde chcú doučovať a posunúť vedomosti svojich žiakov,” povedal.

Učitelia majú tiež k dispozícii online hodiny vytvorené v projekte EduTv v počte 506 hodín – lekcií pre druhý stupeň ZŠ a 138 videí „Khanovej akadémie“, v ktorých učitelia v krátkej a hravej forme vysvetľujú učivo. Hodiny sú doplnené aj o pracovné listy.