Ministerstvo informovalo o pripravovaných zmenách v obsahu vzdelávania, stanovilo si dva oporné body

Opornými bodmi pripravovanej zmeny Vzdelávanie pre 21. storočie je kritické myslenie, digitálne zručnosti, flexibilita a orientácia v možnostiach súčasného sveta. Uviedol to na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že na dokumente pracovalo viac ako 300 odborníkov.

Rezort totiž predložil základný dokument zmien v obsahu vzdelávania do pripomienkového konania pre odborníkov, učiteľov, riaditeľov, rodičov aj žiakov. Školstvo plánuje školám, učiteľom a vychovávateľom pri zavádzaní zmien pomôcť mentormi.

Tí by mali pôsobiť v regionálnych centrách. Rezort má totiž za cieľ postupne vybudovať sieť 40 regionálnych centier so 400 mentormi. Personálne by sa mali posilniť aj krajské pracoviská Metodicko-pedagogických centrier.

Agentúra SITA bude správu aktualizovať.