Ministerstvo nemohlo ukončiť projekt na zavedenie internetu do škôl aj napriek pokute od ÚVO

Bolo by nezodpovedné ukončiť teraz Projekt Infovek2, a to aj napriek pokute, ktorú kvôli nemu udelil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Pre agentúru SITA to uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v reakcii na takmer 251-tisícovú pokutu za porušenie zákona. Ide už o druhú sankciu v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva, ktorú udelilo ÚVO.

Adekvátna náhrada dátových služieb

Ministerstvo školstva uvádza, že projekt Infovek 2 bude ukončený vtedy, keď všetky školy zapojené v tomto projekte budú mať adekvátnu náhradu dátových služieb v podobe pripojenia v rámci projektu Edunet_SK.

„Ministerstvo v spolupráci s dodávateľom projektu Edunet_SK vynakladá maximálne úsilie na čo najskoršiu implementáciu projektu Edunet_SK a čo najskoršie ukončenie projektu Infovek 2, v súvislosti s ktorým bola pokuta uložená,“ dodal rezort.

Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková, ide o sankciu v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva, kvôli ktorému už jedna pokuta bola uložená. Úrad konštatoval porušenie zákona ministerstvom prvýkrát v auguste minulého roka. S aktuálnou druhou pokutou celkovo sankcie prekročili milión eur.

Predchodca zákazky Edunet

„Úrad pre verejné obstarávanie uložil Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR pokutu vo výške 250 899,07 eura za zákazku Pokračovanie poskytovania dátových služieb v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva (Infovek 2) na dobu nevyhnutnú do doby implementácie zákazky Edunet_SK. Rozhodnutie o pokute zo dňa 10. septembra tohto roka nadobudlo právoplatnosť vo štvrtok, 26. septembra,“ uviedla Zvončeková.

Prvú pokutu z augusta minulého roka uložil úrad za to, že rezort školstva uzavrel zmluvu o poskytovaní verejných služieb so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. postupom priameho rokovacieho konania bez splnenia podmienok na jeho použitie.

Zákazka na zabezpečenie centrálneho internetového pripojenia pre školy – Infovek 2 je predchodcom zákazky Edunet. Zákazka Edunet prešla posudzovaním kontrolórmi úradu, ktorí v konaní o námietkach rozhodli, aby ministerstvo školstva túto súťaž zrušilo.

Úrad teda vyhovel námietke, ktorej podstatou bolo, že požiadavka na maximálne ceny nebola v súťažných podkladoch definovaná dostatočne zrozumiteľne.

Hlivák bol proti

Ministerstvo školstva sa voči rozhodnutiu o zrušení súťaže Edunet odvolalo na Radu ÚVO. Tá konštatovala, že projekt je v poriadku a rezort môže s víťaznou spoločnosťou podpísať zmluvu. S rozhodnutím rady sa ale nestotožnil šéf úradu Miroslav Hlivák.

„Keď sa prípad dostal na radu, stotožnil som sa s názorom prvostupňového rozhodnutia úradu, ktorý nariadil súťaž zrušiť. Rada je však kolektívny orgán a nadpolovičná väčšina členov rady, ktorí hlasujú podľa svojho svedomia a vedomia, rozhodla v súťaži pokračovať. Ja som vtedy pri hlasovaní bol proti takémuto rozhodnutiu,” vysvetlil vo svojom stanovisku Hlivák.

Ministerstvo už v minulosti za nefunkčný internet od štátu kritizoval aj Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov. Podľa neho sa školám oplatí zabezpečiť si internet skôr po vlastnej línii.

„Stojí im to za to, dať povedzme 50 alebo 100 eur mesačne, ako čakať na bezplatný od štátu,“ povedal Križo, ktorý tvrdí, že internet v rámci projektu Edunet na školách nefunguje.