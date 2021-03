Ministerstvo politizáciu školstva odmieta, návrh novely vysokoškolského zákona upraví

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR upraví návrh novely vysokoškolského zákona. Jeho novú verziu by malo následne prediskutovať s novovytvorenou sedemčlennou kontaktnou skupinou. Po stretnutí so zástupcami vysokoškolskej reprezentácie to povedal štátny tajomník rezortu Ľudovít Paulis (SaS).

Dodal, že snahou ministerstva nikdy nebolo a ani nebude politizovať vysoké školstvo. Na stretnutí na ministerstve sa zúčastnil prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil, predseda Rady vysokých škôl SR Martin Putala a predseda Študentskej rady vysokých škôl Filip Šuran.

Zriadia kontaktnú skupinu

Účastníci sa zhodli na spoločnom konštruktívnom dialógu o návrhu novely zákona o vysokých školách. Ten aktuálne rezonuje v akademickej obci ako aj širokej verejnosti. Paulis dodal, že do konca týždňa očakávajú aspoň vytvorenie kontaktnej skupiny, aby sa diskusia mohla konať aj naďalej.

„Dohodli sme sa na tom, že slovenské vysoké školstvo potrebuje zmeny a reformy. Tie sú v spoločnom záujme všetkých aktérov ministerstva a ich jednotlivých reprezentácií. A reprezentácie sa zmenám nebránia,“ povedal Paulis.

Podľa neho reprezentáciám jasne a dôveryhodne vysvetlili, že snahou ministerstva nie je politizovať vysoké školstvo a pri úpravách sú záujmom ministerstva dostatočné poistky pre to, aby politizácia nenastala.

Ministerstvo sa pokúsi konštruktívne pripomienky v ďalšej verzii návrhu zohľadniť. Tú plánujú konzultovať s kontaktnou skupinou, ktorú si nanominujú zástupcovia vysokých škôl.

Odstrániť treba zásadné výhrady

Kropil je presvedčený, že ak sa odstránia ich zásadné výhrady ku zmene samosprávy vysokých škôl či ku konzorciám, tak výsledok môže byť úspešný. Doplnil, že Slovensko potrebuje nový reformný a proeurópsky vysokoškolský zákon.

Putala považuje za prelomovú dohodu o garancii zachovania akademickej samosprávy s tým, že v tomto smere môže dôjsť k reformám, ktoré by zjednodušili samosprávu. Šuran označil stretnutie za konštruktívne. Podotkol, že problémy vo vysokom školstve na Slovensku sú, no priestor na zlepšenie tam vidí.

Ako prvý vyhlásil štrajkovú pohotovosť v súvislosti so zverejneným návrhom novely vysokoškolského zákona Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, a to v piatok 26. februára. Neskôr v pondelok 1. marca vyhlásila protest proti politizácii verejných vysokých škôl Univerzita Komenského v Bratislave. K nej sa pridala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita v Prešove a aj Slovenská technická univerzita v Bratislave.