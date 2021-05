Ministerstvo pomôže so zabezpečením miest pre päťročné deti, do projektu investuje milióny eur

Ministerstvo školstva poskytne päť miliónov eur na zabezpečenie miest pre päťročné deti, ktoré v septembri nastupujú do materských škôl.

Cieľom je poskytnúť predškolákom potrebnú starostlivosť aj v tých obciach a mestách, ktoré nedokázali vytvoriť dostatočné kapacity pre povinné predprimárne vzdelávanie. V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ).

V septembri nastúpia do materských škôl všetky deti, ktoré dovŕšili päť rokov. Povinné predprimárne vzdelávanie schválila ešte predošlá vláda v roku 2019. Samosprávy mali teda dva roky, ktoré mali využiť na prípravu budovania kapacít. Napriek tomu si je ministerstvo školstva vedomé, že niektoré mestá a obce by mohli mať problém s potrebnými kapacitami pre predškolákov.

Peniaze aj na platy nových učiteľov

„Povinné predprimárne vzdelávanie znižuje mieru opakovania ročníka, znižuje predčasné ukončenie školskej dochádzky a najmä napomáha deťom. Taktiež im pomôže pripraviť sa a uspieť na základnej škole, zlepšuje ich sociálne a emocionálne zručnosti. Preto jeho zavedenie vo veku od piatich rokov dieťaťa podporujeme a považujeme za správne,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Ministerstvo školstva na pomoc rodičom a samosprávam vyhlási rozvojový projekt „Predškoláci“ v hodnote dva milióny eur. Tieto financie budú môcť zriaďovatelia použiť na vybavenie nových tried a priestorov pre povinné predprimárne vzdelávanie. Pôjde najmä o učebné pomôcky a didaktické hračky, ale tiež nábytok či vybavenie kúpeľní a spální. Na jednu novú triedu vyjde približne 10-tisíc eur.

Ďalšie tri milióny eur poskytne ministerstvo školstva samosprávam na pokrytie personálnych nákladov v približne 200 nových triedach materských škôl v období od septembra do decembra 2021. Vzhľadom na spôsob výpočtu podielových daní totiž mestá a obce ešte nebudú mať na účtoch dostatočné zdroje na zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania.

Podpora aj pre nasledujúce roky

V nasledujúcich rokoch ministerstvo školstva podporí samosprávy v ďalšom rozširovaní kapacít materských škôl z prostriedkov vyčlenených v Pláne obnovy a odolnosti v objeme 110 miliónov eur a vďaka financiám z eurofondov. O ďalšom rozšírení kapacít pre povinné predprimárne vzdelávanie aktuálne rokuje aj Národná rada SR.

Ak parlament schváli poslanecký návrh novely školského zákona, v lokalitách s nedostatkom kapacít materských škôl budú môcť obce a mestá ponúknuť rodičom predškolákov aj iné priestory (napríklad triedy základných škôl). Podmienkou ich prevádzky však bude súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva a príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve.

Vzdelávať predškolákov by následne mohli aj registrované nesieťové zariadenia. Podmienkou by boli vyhovujúce priestory schválené úradmi verejného zdravotníctva, kvalifikovaný personál a výchovno-vzdelávací proces v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Obe možnosti navrhované v zákone sú prechodné a počíta sa s ich platnosťou do 31. augusta 2024.