Ministerstvo školstva chce každému sprístupniť elektronické učebnice, učitelia majú byť zhovievaví

Ministerstvo školstva rokuje s vydavateľmi o uvoľnení licencií na digitálne učebnice. Zdarma by ich tak mohli používať nielen učitelia, ale aj rodičia a žiaci. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Podotkol, že cieľom rezortu je, aby v čase mimoriadnej situácie mohli učebnice a pracovné zošity používať žiaci a rodičia z domu.

Učitelia majú byť zhovievaví k rodičom

Rezort rokuje s dodávateľmi učebníc aj o tom, aby nielen v súčasnej mimoriadnej krízovej situácii, ale vždy, ak by sa krajina dostala do stavu núdze, sa licencie uvoľnili a učebnice boli k dispozícii všetkým bezplatne.

„Naším cieľom je čo najviac vyjsť v ústrety rodičom a žiakom a uľahčiť im toto obdobie, keď sa vzdelávajú z domu. Preto chceme vyrokovať, aby mali k dispozícii tieto učebnice,“ približuje ministerstvo. Zároveň apeluje na učiteľov, aby sa snažili učiť na diaľku, aby boli zhovievaví k rodičom a snažili sa ich odbremeniť. Zriaďovateľov vyzýva, aby sa uistili, že na ich školách sa výučba naozaj koná na diaľku.

K učebniciam majú prístup iba učitelia

Ministerstvo vysvetlilo, že momentálne sa digitálne verzie učebníc nachádzajú v e-aktovke, do ktorej majú prístup výlučne učitelia a žiaci počas vyučovania. Cieľom ministerstva je sprístupniť učebnice a pracovné zošity počas trvania mimoriadnej situácie tak, aby tieto učebnice mohli využívať aj rodičia a žiaci z domu. Patria sem napríklad šlabikáre, čítanky, pracovné zošity zo slovenčiny, matematiky, prírodovedy či učebnice vlastivedy a geografie.

Školy sú momentálne zatvorené do odvolania a výučba prebieha dištančnou formou. Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia škôl do odvolania. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami. Každú nedeľu budú zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00. Zavádza sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti.