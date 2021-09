Ministerstvo školstva chce podporiť duševné zdravie na školách, zriadi špeciálnu linku pre učiteľov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) plánuje podporiť duševné zdravie na školách anonymnou a bezplatnou linkou podpory pre učiteľov aj návodom ako pomôcť žiakom pri možných duševných ťažkostiach. Informovalo o tom v tlačovej správe.

Podľa neho by škola mala byť bezpečným miestom, kde sa žiaci aj pedagógovia majú cítiť vypočutí a chránení. Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová pri príležitosti pondelňajšieho Dňa pozitívneho myslenia podotkla, že by sa malo venovať menej pozornosti toxickým veciam, javom a ľuďom. Dodala, že nemalo by sa zabudnúť na pozitívne naladenie.

Ministerstvo pripravilo aplikačnú pomôcku

Ministerstvo v spolupráci s odborníkmi pracujúcimi v akademickom prostredí, v teréne, v školách, poradenskom i neziskovom sektore pripravil aplikačnú pomôcku pre školy na podporu duševného zdravia.

„Pomôcka je krátkym pripomenutím toho, ako postupovať v náročnejších situáciách, ako komunikovať so žiakmi tak, aby sme pôsobili preventívne voči duševným ťažkostiam žiakov. Zároveň je návodom, ako postupovať pri identifikácii možných duševných ťažkostí a následnej pomoci a podpory pri ich adaptívnom zvládnutí,“ priblížila Síthová.

Linka podpory pre učiteľov

Školy budú mať k dispozícii aj linku podpory pre učiteľov. Kontaktovať ju môžu všetci pedagógovia, ktorí potrebujú psychologickú pomoc a sprevádzanie v rozličných pracovných aj osobných situáciách. Predstavovať by mala bezpečné miesto na konverzáciu a zdieľanie pocitov, ktoré pri plnení svojho pedagogického poslania učitelia zažívajú.

Ministerstvo konštatovalo, že práve zdieľanie myšlienok a pocitov môže viesť k zníženiu stresu, upokojeniu silných emócií a poskytnutiu úľavy. Linka podpory pre učiteľov ponúka na výber dva prostriedky pomoci. Učitelia môžu zavolať na telefónne číslo 0800 221 323, každý deň od 14:00 do 18:00 alebo napísať e-mail na adresu linkapreucitelov@mpc-edu.sk.