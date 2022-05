Ministerstvo školstva chce zabrániť odlivu mozgov na zahraničné univerzity, najšikovnejším študentom ponúka štedré štipendiá

Najlepší maturanti, ktorí ostanú študovať doma, sa môžu do konca mája registrovať na štipendium „Študujem doma“. Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis vo svojom profile na sociálnej sieti doplnil, že priebežný poradovník uchádzačov o štipendium uverejnia v júni a konečný zoznam v októbri.

Štipendium na tri roky

Na získanie štipendia musia maturanti ešte do konca augusta nahrať do systému potrebné prílohy a v septembri začať študovať na vysokej škole na Slovensku.

Vybraní talentovaní a nadpriemerní študenti z tohtoročných maturantov budú môcť získať štipendium vo výške 3 000 eur za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia na Slovensku.

Ide o plán rezortu školstva ako motivovať a udržať talentovaných ľudí na Slovensku, o ktorom informoval v polovici marca. Štipendium bude čerpať z Plánu obnovy a odolnosti SR a úspešnému uchádzačovi ho bude mesačne vyplácať vysoká škola.

Príspevok pre najtalentovanejších študentov

Kým vysokoškolák od školy dostane každý mesiac 300 eur, daná vysoká škola dostane navyše 200 eur, ktoré má využiť na systematickú prácu so šikovnými študentmi.

V tomto roku by malo byť udelených celkovo 1 400 štipendií, a to tisíc pre najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov a zvyšných 400 môžu získať nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín.