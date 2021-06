Ministerstvo školstva chce zmapovať stav digitálnych technológií v školách, riaditelia sa môžu zapojiť

Riaditelia základných a stredných škôl sa môžu do Auditu digitálnych technológií v školách zapojiť do piatka 2. júla. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o tom informovalo na svojej webovej stránke.

Okrem zmapovania súčasného digitálneho vybavenia v školách k 1. júnu 2021 môžu školy uviesť aj želaný stav všetkého digitálneho vybavenia do roku 2024.

Rezort plánuje zozbierané údaje reflektovať nielen pri zavádzaní reforiem a investícií z Plánu obnovy a odolnosti Slovenska ale aj pri dvoch národných projektov či ďalších aktivitách, ktoré plánuje v blízkej budúcnosti rozbehnúť.

Výzva pre riaditeľov

„Chceme, aby sa do škôl dostala naozaj potrebná technika a nie to, čo už máte alebo to, čo nepotrebujete. A preto potrebujeme Vašu súčinnosť,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vo svojej správe pre riaditeľov škôl. V nej ich zároveň vyzval, aby si na kvalite odpovedí dali záležať.

Ministerstvo v metodickom usmernení školám radí, aby pri vypisovaní Ideálneho stavu v roku 2024 poskytli realistický odhad svojich potrieb. Najmä z hľadiska doplnenia chýbajúceho vybavenia či nahradenia vybavenia, ktoré by v danom roku bolo morálne zastaralé.

Realistický odhad

„Realistický odhad môže byť, napríklad, notebook pre každého učiteľa a odborného zamestnanca a dve počítačové učebne, každá pre 20 žiakov. Momentálne nepovažujeme za realistické, aby v roku 2024 mal každý žiak vlastný notebook alebo tablet, či aby mal každý učiteľ jeden pracovný počítač doma a jeden v škole a podobne,“ zhodnotil rezort.

Ako vysvetlil, tieto údaje plánuje ďalej využiť pri tvorbe a plánovaní dlhodobej stratégie obstarávania a obnovy digitálneho vybavenia.

Riaditelia sa môžu prihlásiť cez elektronický dotazník, ktorý je dostupný až po prihlásení sa v portáli Viki. Viac informácií nájdu v dokumente Inštrukcie k prihláseniu – Audit digitálnych technológií v školách.