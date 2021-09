Ministerstvo školstva má pri tvorbe rozpočtu tri priority, najvyššou sú platy učiteľov

Prioritami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pri tvorbe rozpočtu je navýšenie platov zamestnancov, prevádzkovej časti normatívu a podpora športu. Pre agentúru SITA to uviedol šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS).

Podotkol, že finančné prostriedky by potrebovali do celého školstva, avšak ak pokryjú tieto tri priority, tak školstvu to výrazne pomôže.

Posnažia sa o čo najvyššiu sumu

Ako ďalej priblížil, proces práce na rozpočte sa začína na konci leta v rámci jednotlivých odborných sekcií, a potom nasledujú rokovania na úrovni jednotlivých ministrov.

Doplnil, že takéto stretnutie s Ministerstvom financií SR iniciovali ešte v septembri.

Gröhling za jednu z priorít označil zvýšenie platov zamestnancov v školstve. Myslí si totiž, že nastal čas, aby ich odmenili aj za predchádzajúce obdobie.

Dodal, že presnú sumu, o ktorú by chceli platy zvýšiť, do 15. októbra neuvedie. Zároveň však poznamenal, že sa budú snažiť, aby to bola čo najvyššia suma.

Viac na prevádzkovú časť normatívu

Ministerstvo by chcelo tiež zvýšiť normatív prevádzkovej časti. „Desať rokov sa táto časť nezvyšovala a preto aj jednotlivé školy vyzerajú tak, ako vyzerajú, lebo nemajú dostatočný príjem alebo dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Toto by sme chceli vynahradiť,“ objasnil.

Podotkol, že pred desiatimi rokmi sa prevádzková časť normatívu hýbala na 18 percentách a v súčasnosti je na 11 percentách. Ocenili by však, ak by sa dostala na 14 percent.

To by podľa Gröhlinga predstavovalo investíciu niekde medzi 50 až 60 miliónmi eur.

Treťou prioritou ministerstva je šport. Podpora by sa mala zamerať na športovú infraštruktúru, aby mladí ľudia mali kde športovať.