Ministerstvo školstva rozdalo prestížne ocenenia za úspechy a prínosy vo vede

Cenu za vedu a techniku dnes večer získalo 14 slovenských vedcov a vedkýň a tri vedecko-technické tímy. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor ministerstva školstva. Udeľovanie ocenení je vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku a jeho cieľom je uctiť si prácu vedcov a výskumníkov, oceniť ich úspechy a prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií. Cena sa odovzdáva v piatich kategóriach – osobnosť vedy a techniky, celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, popularizátor vedy a vedecko-technický tím roka.

Katriňák ocenený za celoživotný úspech

Ministerka školstva Martina Lubyová cenu považuje za najvýznamnejšiu v tejto oblasti. „Udeľujem ju vedcom, ktorí mali osobitný prínos k rozvoju vedy a techniky v tomto roku. Sú to vedci, ktorí sa celoživotným dielom podieľali na rozvoji vedy, ale aj mladým ľudom do 35 rokov, ktorí sú našou nádejou do budúcnosti a tak isto tímom, ktorí spoločne dosiahli mimoriadny úspech v oblasti rozvoja vedy a techniky,“ povedala. Dodala, že dúfa v zachovanie prestíže tohto ocenenia, ktoré prispieva k zvýšeniu povedomia o slovenských vedcoch a prispeje tak popularizácii vedy.

Osobnosťami vedy a techniky sa stali Miroslava Kačániová za úspechy v oblasti výskumu a vývoja biologicky účinných a prírodných látok, Michal Mego za výskum v onkológii a Marek Franko za výsledky v oblasti elektrických pohonov, výkonovej elektrotechniky a elektrických strojov a prístrojov.

Za celoživotné úspechy v oblasti vedy a techniky bol ocenený Tibor Katriňák, za prínos pri budovaní bratislavskej algebrickej školy a za rozvoj zdravotnej starostlivosti o deti ocenili Svetozára Dluholuckého. V tejto kategórii ocenili aj Otta Verbicha za projekty v CERN-e a PHARE a Ivana Frolla za rozvoj vedného odboru „meracia technika“. Cenu v tejto kategórii získal aj Lukáš Plank za odbornú prácu v oblasti onkologických a hematologických ochorení.

Ocenenie v kategórii Populizátor vedy

V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov bol ocenený Attila Tóth za prínos v oblasti krajinnej architektúry a Darina Dupláková za výsledky v oblasti svetelnej techniky. Ocenenie získal aj Marián Mičúch za výskum a vývoj optoelektronických stabilizovaných manipulačných zariadení s realizáciou v praxi.

Fyzik Marián Kireš, jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová a experimentálna fyzička Mária Zentková získali ocenenie v kategórii Popularizátor vedy. Kirešovi udelili cenu za prepájanie prírodovedného vzdelávania a popularizáciu vedy, Mislovičová ho dostala za svoju prácu v oblasti spisovného jazyka, Zentkovej patrí ocenenie za svoje projekty Pastelková fyzika, Krotitelia myšlienok a najmä za Vedecké brlohy.

Ocenené tri tímy pracovníkov

V rámci odovzdávania cien boli ocenené tri tímy pracovníkov v kategórii Vedecko-technický tím roka. Cenu získal tím pracovníkov Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Funglass za reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí. Pracovníci tímu z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied toto ocenenie získali za identifikáciu látok vhodných na terapiu ochorení spojených s amyloidnou agregáciou proteínov. Za vývoj riadiaceho systému na rozpoznávanie a sledovanie objektov inteligentným stabilizovaným nosičom senzorických systémov a jeho využitie v praxi získal ocenenie tím z útvaru výskumu a vývoja mechatronických systémov pri Elektrotechnickom výskumnom a projektovom ústave v Novej Dubnici.

Galavečer spojený s odovzdávaním Cien za vedu a techniku bol vrcholom Týždňa vedy a techniky 2019, ktorého organizátorom je ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.