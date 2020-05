Ministerstvo školstva sa chce priblížiť a otvoriť Rómom, vydalo historicky prvé rozhodnutie v rómčine

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) dnes vydalo historicky prvé rozhodnutie v rómskom jazyku. Agentúru SITA o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.

Ministerstvo chce týmto krokom deklarovať, že vzdelávanie marginalizovaných skupín patrí medzi priority v oblasti školstva, ktoré sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády. Rozhodnutie sa týkalo prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie na školský rok 2020/2021.

Snaha ministerstva priblížiť sa Rómom

„Je dôležitou správou, že sa ministerstvo školstva otvára a približuje aj samotným Rómom. Súvisí to okrem môjho záväzku venovať sa národnostnému školstvu a inklúzii, aj so stretnutím so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity Andreou Bučkovou. Práve s Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity sme sa dohodli na úzkej spolupráci,“ povedala štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová.

Deti nemajú prístup k online výučbe

Spolupráca sa bude týkať riešenia súčasnej situácie, v ktorej deti z marginalizovaných skupín nemajú v dôsledku nedostatku technického vybavenia prístup k online výučbe.

„Vydávanie usmernení v rómskom jazyku je tak prvým krokom smerom k rómskej komunite, ako začať zlepšovať ich vzdelávanie,“ dodala Filipová.