Ministerstvo školstva sa ohradzuje voči tvrdeniam, že projekt Internet pre školy je pokračovaním projektu EDUNET_SK

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) sa ohradzuje voči tvrdeniam občianskeho združenia Slovensko.Digital, že projekt Internet pre školy je pokračovaním projektu EDUNET_SK. Rezort školstva pre agentúru SITA uviedol, že v projekte EDUNET_SK nepokračuje, no usiluje sa zaistiť kontinuitu dátových služieb pre školy. Analyzuje stav a hľadá možné riešenia internetového pripojenia pre školy. Dôraz pritom kladie na hospodárnosť, efektívnosť a transparentnosť.

Rezort je otvorený serióznej diskusii s odbornou verejnosťou. Svoje riešenie by chcel na diskusiu predstaviť počas tohtoročného decembra. Ministerstvo eviduje aj otvorený list od občianskeho združenia Slovensko.Digital, avšak podľa neho obsahuje nepresnosti a nepravdivé a zavádzajúce informácie.

Podpísať dodatok k zmluve je nelegálne

MŠVVaŠ SR uvádza, že pracovníci ministerstva riešia otázku pripojenia škôl na internet po skončení platnosti zmluvy EDUNET_SK. Doplnilo, že nikdy dodatok k zmluve so súčasným poskytovateľom nepripravovalo, a ani nad ním nikdy neuvažovalo ako nad riešením. Podľa rezortu školstva ani nie je momentálne legálne podpísať dodatok k danej zmluve. Účinnosť zmluvy so spoločnosťou SWAN a. s., ktorá poskytovala služby EDUNET_SK, vypršala 5. októbra, no pripojenia jednotlivých škôl by podľa objednávok mali byť funkčné minimálne do jesene budúceho roka.

Podľa vyjadrení ministerstva momentálne nevyberajú nového dodávateľa, no zvažujú alternatívy ďalšieho zaistenia dátových služieb pre školy. Analyzujú tiež možnosť, že by internet pre školy neobstarávali centrálne, ale poskytli by školám „digitálny normatív„, teda prostriedky na to, aby si samotná škola zriadila a financovala pripojenie. V tomto smere je ale otázny spôsob zaistenia tzv. sprievodných služieb. Ide napríklad o otázky bezpečnosti a manažovania prístupov, ako aj filtrovania obsahu.

Nová pracovná skupina projektu

Rezort tiež uviedol, že v rámci príprav projektu Nový školský internet bola zriadená pracovná skupina. Jej členmi sú zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a tiež Útvaru hodnoty za peniaze rezortu financií. Konali sa tiež konzultácie s relevantnými subjektmi na trhu. Rezort školstva však tvrdí, že väčšia časť členov pracovnej skupiny, ktorých úlohou bolo navrhnúť varianty riešenia poskytovania internetu pre školy po skončení EDUNET_SK, neposkytla v tejto záležitosti súčinnosť. Podľa ministerstva ide najmä o Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby, ktorá mala byť hlavným nositeľom odbornej kapacity.

Na to, že školy sa nemôžu pripájať k internetu, pretože zmluva s aktuálnym dodávateľom internetového pripojenia Swan, a. s., v rámci projektu Edunet, vypršala v októbri 2022 upozornilo občianske združenie Slovensko.Digital. MŠVVaŠ podľa nich dosiaľ nepredstavilo žiadnu stratégiu ani zámer poskytovania internetových služieb po tomto termíne. Od ministerstva požadovali promptné riešenie situácie. Riešením ale podľa nich nie je umelé predlžovanie zmluvy prostredníctvom dodatku. V prípade takéhoto postupu plánujú podať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Očakávajú riadnu verejnú a hospodársku súťaž. Spolu s prizvanými subjektmi trhu sú pripravení pomôcť rezortu a priniesť ich návrhy. Požadujú však otvorený, transparentný a odborný dialóg.